Bea González pone a Málaga a sus pies y peleará por revalidar el título ante Triay y Brea

El Premier Padel Andalucía Málaga P1 ya tiene final femenina. Gemma Triay y Delfi Brea y Paula Josemaría y Bea González confirmaron los pronósticos y se jugarán este domingo el título después de resolver con autoridad sus respectivas semifinales, poniendo fin además a una de las parejas que más expectación había generado en los últimos meses.

La primera semifinal tenía un componente emocional añadido. Era el último partido de Martita Ortega y Martina Calvo como compañeras antes del baile de parejas que se estrenará en Pretoria. Y el adiós no tuvo el desenlace soñado. Gemma Triay y Delfi Brea fueron muy superiores desde el primer punto y firmaron un contundente 6-0 y 6-4 para clasificarse para una nueva final.

Las número uno del ranking salieron decididas a no repetir los apuros que habían vivido otras semanas y arrollaron en una primera manga perfecta. Triay y Brea apenas concedieron errores y desactivaron por completo el juego de una Martina Calvo y una Martita Ortega que venían de protagonizar el espectacular partido de cuartos ante Claudia Fernández y Sofía Araujo, precisamente las jugadoras con las que intercambiarán compañeras a partir del P1 de Pretoria.

El segundo set fue mucho más competido. Ortega y Calvo lograron elevar el nivel y discutieron el dominio de las favoritas durante varios juegos, pero la experiencia y la solidez de Triay y Brea acabaron imponiéndose para cerrar el encuentro en dos mangas y alcanzar una nueva final. Las líderes del circuito mantienen así su extraordinaria regularidad, después de haber alcanzado al menos las semifinales en prácticamente todos los torneos de la temporada.

Adiós a la doble M

Con esta derrota se pone punto final a una pareja que, pese a su corto recorrido, dejó destellos de un enorme potencial. Alcanzaron tres semifinales y regalaron algunos de los mejores partidos del curso, como la épica victoria de cuartos en Málaga. A partir de Pretoria, Martina Calvo iniciará una nueva aventura junto a Claudia Fernández, mientras que Martita Ortega unirá fuerzas con Sofía Araujo.

Bea González, ídolo en Málaga

Si hay una jugadora capaz de convertir el Martín Carpena en una auténtica caldera, esa es Bea González. La malagueña volvió a sentirse arropada por su gente en una grada entregada, repleta de pancartas con mensajes de apoyo y decenas de aficionados luciendo máscaras gigantes con su rostro. Cada punto ganado por la jugadora de El Palo fue celebrado como si de una final se tratara, en una demostración de cariño que confirma que Bea se ha convertido en el gran icono del pádel malagueño.

Empujadas por ese ambiente espectacular, Paula Josemaría y Bea González apenas dieron opciones a la pareja Marina Guinart-Ale Alonso que se ha estrenado en Málaga. La malagueña volvió a desplegar un pádel brillante, muy agresiva cerca de la red y con la confianza que le transmite jugar en casa, mientras Josemaría manejó el ritmo del encuentro con la autoridad que la caracteriza. El doble 6-2 refleja la superioridad de una pareja que aspira a que Bea levante por segundo año consecutivo el trofeo delante de su afición.

Pese a la derrota, el balance de Marina Guinart y Ale Alonso es sobresaliente. En su estreno como pareja alcanzaron las semifinales de un P1 y confirmaron que pueden convertirse en una de las duplas más peligrosas del circuito en esta segunda mitad de la temporada.

Noticias relacionadas

Paula y Bea ganarón a la nueva pareja formada por Guinart y Alonso / Silvestre Szpylma/Premier Padel

La final enfrentará de nuevo a las dos primeras cabezas de serie en un duelo de máximo nivel. Para Bea González, además, tendrá un significado muy especial: buscará revalidar el título conquistado el pasado año ante su público y volver a levantar el trofeo en casa. Enfrente estarán unas Gemma Triay y Delfi Brea que persiguen su primer título P1 de la temporada y que no levantan una corona desde el Major de Italia. De hecho, las número uno han ganado tan solo ese título de los últimos nueve torneos que han jugado tras haber llegado a seis finales. Un balance impresionante para cualquiera, pero pobre para unas número uno que aspiran a mantenerse en la cima del pádel mundial.