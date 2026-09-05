Bea González y Paula Josemaría tiran de épica para romper la racha de Martina Calvo y Claudia Fernández

Las primeras en certificar el pase a la final en el Comunidad de Madrid P1 fueron Gemma Triay y Delfi Brea. Y no lo hicieron así, sin más, lo hicieron a lo grande. Con un gran dominio del partido ante unas Ari Sánchez y Andrea Ustero que este sábado no encontraron ese pádel que las llevó al título en Valencia o a la final de Valladolid... o quizás sí, pero demasiado tarde.

Las número uno ejercieron tal presión a sus rivales durante la primera manga que desordenaron en todo momento a la pareja tres, sin darles ninguna opción de optar a remontar el marcador hasta que subió el 6-2. Con la mitad del trabajo hecho se inició el segundo set. Ari y Andrea estaban demasiado estáticas, y con Gemma y Delfi cargando todo el juego en la de Reus lograban un 5-0 que parecía que dejaba el duelo decidido.

Reacción tardía

Pero fue entonces cuando la pareja catalana empezó a carburar. Golpes más precisos, remates definitivos y mucho más orden en el 20x10 fueron las claves para ganar cuatro juegos consecutivos. Se lo creían, lo tenían al alcance. Las sensaciones en la pista habían cambiado totalmente de lado y Ari y Andrea pasaron de dominadas a dominadoras.

Pero cuando delante tienes a las número uno no puedes permitirte ningún error, ni un solo despiste, no puedes regalarles ningún fallo porque si huelen sangre te deboran. Y así fue como Triay y Brea, en cuanto vieron un pequeño resquicio, sentenciaron el duelo para meterse en una nueva final, la número catorce de este año en dieciséis torneos.

Final apoteósico con triunfo de Bea y Paula

Muy diferente fue la segunda semifinal que enfrentaba a Bea González y Paula Josemaría frente a la joven y nueva pareja formada por Claudia Fernández y Martina Calvo. "No nos ha pillado por sorpresa a nadie que van a ser una pareja que va a ganar títulos y para nosotras es un reto más", decía Bea a SPORT dos días antes de que llegara ese duelo de semifinales.

Un reto mayúsculo diría yo. El partido fue una auténtica montaña rusa donde el dominio cambiaba de lado cada dos por tres. Muchos partidos dentro de un mismo partido. Es normal, por otro lado, que ello suceda, pero era clarísimo, en este caso, que se pasaba de la intensidad al relax casi siempre en función del marcador. No en vano, a un break le seguía un contrabreak para equilibrar de nuevo el luminoso. Ocurrió en el primer set que se llevaron Bea y Paula, ocurrió en el segundo que ganaron Clau y Martina.

Remontada histórica

Y con el partido empatado, no ocurrió en el segundo cuando las 'niñas' conseguían un 5-0 con dos roturas que parecía que les encaminaba directas hacia su tercera final con tres torneos juntas. Pero ya se sabe que en esto del pádel el partido no se acaba hasta que se dan las manos los jugadores. Con un parcial de 5-0 y salvando hasta tres bolas de partido, Bea y Paula empataron el duelo y, alentadas por el "sí se puede", añadieron dos juegos más al parcial se llevaron la victoria por 6-4, 2-6 y 7-5. Apoteósico.

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La revancha, pues, está servida después de que Clau y Martina impidieran la final a Bea y Paula en los dos últimos torneos. En Madrid estarán Bea y Paula y buscarán el título ante las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea.