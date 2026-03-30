Bea González y Paula Josemaría ya tienen su primer título

Bea González y Paula Josemaría levantaron su primer título juntas tras imponerse nada menos que a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, en una final resuelta en tres disputados sets en un partido emocionantes donde las número dos del mundo siempre dieron la sensación de dominar en la pista.

El triunfo en la final de Miami llega después de varios torneos en los que se quedaron cerca pero les faltaba este plus de una pareja acoplada no necesita tiempo para alcanzar el nivel necesario para competir con las mejores, con falta de automatismos y algo de entendimiento en el 20x10.

Su primer título confirma la evolución de una pareja que ha ido encontrando su mejor versión con el paso de las semanas. Desde el inicio marcaron el ritmo del partido, mostrando mayor acierto en los momentos decisivos del primer set. Las número uno arrancaron la final muy desconectadas, cometiendo más errores de los habituales que las llevaron a ceder el primer set.

Sin embargo, Triay y Brea respondieron como acostumbra una pareja de su nivel, elevando su consistencia para llevar el duelo al tercer parcial. Para ello necesitaron encontrar una versión mucho más sólida ya que Bea y Paula no querían dejar escapar un partido que estaban controlando a la perfección. Pero cuando uno manda en el ranking es por algo y lograron empatar la final.

Ahí se entró en un tramo de máxima igualdad, apareció la pegada de Bea y la capacidad de Paula para sostener la presión cuando más pesaba el partido. Gemma y Delfi se veían desbordadas una y otra vez ante unas jugadoras decididas a levantar su primer título. Dos horas y 57 minutos después estaban celebrando una corona con un gran peso curricular y emocional.

Josemaría, visiblemente afectada, quiso acordarse de su familia y equipo en la entrevista postpartido, agradeciendo el apoyo constante en los momentos más complicados. Además del título, el triunfo tiene un valor añadido: Paula Josemaría iguala el récord de títulos en Premier Padel, alcanzando a Gemma Triay, Delfi Brea y Ariana Sánchez en lo más alto de la lista con 12 coronas.

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Este resultado refuerza la sensación de igualdad en el cuadro femenino, donde varias parejas se posicionan ya como candidatas reales a pelear por cada torneo.