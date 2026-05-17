Bea González y Paula Josemaría asaltan Buenos Aires y el número uno haciendo historia

El Buenos Aires P1 coronó este domingo a las jugadoras más en forma del circuito. Bea González y Paula Josemaría firmaron otro golpe de autoridad al imponerse por 6-3 y 7-5 a Gemma Triay y Delfi Brea en una final de altísimo nivel que confirmó que la pelea por el trono mundial está más viva que nunca.

En el escenario más caliente del circuito, con un Parque Roca aún vibrando tras el récord histórico de asistencia del sábado, Bea y Paula mostraron una vez más la versión más sólida y agresiva de las últimas semanas para conquistar su quinto título consecutivo, algo nunca antes logrado en la historia femenina de Premier Padel.

La final arrancó marcada por dos breaks consecutivos de Bea y Paula, que salieron a la pista con "dos velocidades más", como dijo Seba Nerone a Gemma y Delfi. Las pupilas de Claudio Gilardoni estaban mucho más asentadas en la pista, leyendo mejor el juego que requería una pista como la de Parque Roca, lenta y con la pelota muy pesada y pese a que las número uno recuperaban uno de los servicios, y subieron la intensidad de su juego, no les dio y perdieron la primera manga 6-3.

Gemma y Delfi, empujadas por una grada completamente entregada a la argentina, reaccionaron en el segundo parcial. Delfi elevó el nivel y la final entró en un intercambio constante de golpes espectaculares, intensidad y emociones. Las número uno lograron equilibrar el encuentro y por momentos parecieron capaces de forzar el tercer set, pero Bea y Paula volvieron a demostrar por qué atraviesan el mejor momento de la temporada.

Con 5-5 en el marcador, las españolas dieron el golpe definitivo. Primero ganaban su saque y después, un break cargado de agresividad y confianza les abrió la puerta hacia el título. Los nervios atenazaron a Delfi y Paula y Bea terminaron cerrando la final con la concentración de las grandes campeonas para desatar la celebración.

El triunfo tiene además un enorme peso simbólico. Paula Josemaría suma ya 22 títulos y amplía su condición de jugadora más laureada de la historia de Premier Padel, mientras que Bea González alcanza también los 27 trofeos en su carrera, rompiendo precisamente el empate que mantenía con Delfi Brea.

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Pero, sobre todo, la victoria aprieta al máximo la pelea por el número uno. Bea y Paula llegan lanzadas al primer Major del año en Roma después de conquistar Asunción, Bruselas, Miami, NewGiza y ahora Buenos Aires, encadenando 20 victorias consecutivas y confirmando que la batalla contra Gemma y Delfi promete convertirse en una rivalidad histórica para el pádel femenino.