Bea González y Paula Josemaría arrollan a Ari y Andrea y buscarán el título ante las uno por tercera vez

Todo apuntaba a que Bea González y Paula Josemaría estaban destinadas a hacer algo grande esta temporada. Las expectativas eran mayores que las depositadas en Ari Sánchez y Andrea Ustero, sobre todo, por la edad de esta última y su poca experiencia en altas instancias en los torneos.

Pero el arranque de temporada con el título en su estreno de la pareja catalana y los problemas para la andaluza y la extremeña sembraron ciertas dudas hacia la pareja dos del circuito a la que le costó acoplarse en sus inicios como pareja.

Poco a poco han ido despejando las dudas y, tras fracasar en Gijón, llegaron a la final en Cancún y llegaron y ganaron la final en Miami. Ambas ante las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, algo que se repetirá en NewGiza tras arrasar tanto la uno como la dos en semifinales.

El primer partido era el del morbo, con otro duelo entre Ari Sánchez y Paula Josemaría cara a cara con sus nuevas parejas. Estaban empatadas en sus enfrentamientos con una victoria para cada una, pero este viernes Paula, junto a Bea, se mostró muy superior a su compañera quien, junto a Andrea Ustero, pareció que nunca encontraron la sintonía necesaria en una pista difícil y decieron por un abultado 6-2 y 6-3.

Ari lo tenía claro en el banquillo del segundo set, analizaba dónde estaba el problema: "Semis es check, es como que hemos hecho ya el torneo, pues no, hay que ir a por más", le decía a su compañera. Ángel González las arengaba a su vez: "No noto que queráis ganar, no lo noto desde fuera, ese hambre". Ari añadía "para mí que Andrea tiene que jugar libre. Ya cuando salgan las cosas metemos la táctica".

La reacción, pese a esta conversación, no llegó y las catalanas se despidieron de NewGiza mientras que Bea y Paula estarán de nuevo en una final, la tercera consecutiva ante las número uno que también pasaron por encima de Martita Ortega y Martina Calvo tras un auténtico recital de pádel (6-0 y 6-3).

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Parece que la pareja hispano-argentina sigue en este nivel tan superlativo que les ha llevado a ser número uno en 2025 y que buscarán sin duda conseguirlo esta temporada. De momento jugarán su octava final consecutiva, la quinta este año en cinco torneos. Un dato que detecta de un solo vistazo la superioridad de estas dos jugadoras respecto a las demás.