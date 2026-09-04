Bea González: "¿Hacer historia junto a Paula? Somos dos jugadoras muy diferenciales y podemos conseguirlo, claro que sí"
La jugadora malagueña repasa algunos aspectos de su vida y del pádel en general en una entretenida entrevista durante el torneo de Madrid
Angie F.G.
Tiene algo especial. Es una chica alegre, divertida y con un look muy desenfadado que le ha dado un carisma que pocas jugadoras consiguen. Pero cuando entra en una pista, si bien es cierto que casi nunca borra la sonrisa de su cara, la realidad es que es una jugadora agresiva, con una gran potencia y un talento descomunal. Nunca la veréis bajar los brazos, jamás se rinde y lucha cada bola como si le fuera la vida. Les presento a Bea González, nacida en El Palo hace 24 años y que se ha ganado a pulso el sobrenombre de La Perla. La define a la perfección.
¿La pareja Bea González/Paula Josemaría puede hacer historia? ¿Lo sientes así?
Sí, estamos ante una oportunidad grande de intentar ganar los máximos torneos posible, intentar jugar a un nivel muy alto y con el perfil que tenemos de dos jugadoras muy explosivas y muy diferenciales, podemos conseguirlo, claro que sí.
Ganasteis cinco torneos seguidos, pero ahora parece que está costando un poco más. ¿Qué ha cambiado o qué faltaría ahora para dar este paso?
Creo que no ha cambiado nada. No ganamos cinco torneos ganando 6-1 y 6-1 sino que fueron partidos muy difíciles que también podían haber caído para mal. Ahora partidos que también han estado muy igualados los hemos perdido como lo podíamos haber ganado. Entonces, para mí hablar de números es relativo. Creo que el nivel está siendo alto, las chicas cada vez también están jugando mejor, nos lo están poniendo más difícil todas las parejas y ¿qué falta? Pues seguir mejorando todo lo que podamos mejorar, entrenando y compitiendo al máximo.
¿El número uno, aunque se ha alejado un poquito, sigue siendo el objetivo claro de este año?
Sí, evidentemente. Es verdad que no tenemos ninguna prisa, ni ansiedad para conseguirlo. Creo que eso es una consecuencia y que mientras más lo pensemos, más presión nos vamos a meter a nosotras mismas. Solo nos tenemos que centrar en jugar bien cada torneo, en prepararlo bien, en entrenar, en dar nuestro 100% a diario y lo del número uno será una consecuencia de todo ello.
¿Claudia Fernández y Martina Calvo? No nos ha pillado por sorpresa a nadie que van a ser una pareja que va a ganar títulos y para nosotras es un reto más.
Comentas que las otras parejas que están apretando mucho. ¿La aparición de una pareja como la de Martina y Claudia, la que conoces a la perfección, da miedo, respeto? ¿Cómo gestionáis su irrupción?
No, miedo ninguno. Son dos jugadoras que ya nos lo estaban poniendo complicado por separado. No nos ha pillado por sorpresa a nadie que van a ser una pareja que va a ganar títulos y para nosotras es un reto más. Al final es una pareja más que tenemos que ganar, que tenemos que estudiar y que tenemos que trabajarlo y nosotras nos lo tomamos como un reto y algo positivo para que también nos haga crecer y ser mejor nosotras.
Colgaste el otro día un vídeo donde se te ve de pequeñita con varias acciones, que por cierto que nadie se lo pierda. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes?
Mucha alegría de ver a esa niña, a esa Bea pequeña que ha podido llegar a donde está ahora mismo. Pasa todo muy rápido sin darte cuenta y hasta que no ves esos vídeos de hace unos años no valoras el crecimiento que has tenido. Cuando era chica soñaba con lo que ahora mismo estoy consiguiendo y me hace tenerlo más presente.
¿Te gusta en lo que te has convertido?
Sí, la verdad que sí. Sobre todo como jugadora y como persona que sigo teniendo los mismos valores que cuando empecé, los mismos pensamientos y sigo siendo Bea persona antes que Bea pádel, que eso es lo que intento conseguir.
En el vídeo decías que querías ser campeona de España y del mundo y ya lo conseguiste. Estamos en el año de Mundial. ¿Irás con la misma ilusión? ¿Cambia algo el hecho de haber ganado ya el mundial?
No, creo que no cambia. Al final es algo que todo el mundo quiere ganar las veces que pueda y si tienes una oportunidad de ganar otro título, otro Mundial, es una de las cosas más grandes que puede conseguir un deportista y nunca cambia esa ilusión.
¿Un Mundial y unos Juegos Olímpicos?
Ojalá que sí.
¿Sueñas con ello? ¿Lo ves cerca?
Sí, evidentemente. Es un sueño para todos que el pádel llegue a ser olímpico y ojalá lleguemos a jugarlo, claro.
¿Y si pudieras elegir entre ser número uno o ganar otro Mundial, qué elegirías?
Ser número uno.
Es lo que te falta, ¿no?
Claro, claro.
Ves cómo ya no es lo mismo cuando ya has ganado un Mundial. Si te lo hubiera preguntado antes de ganar el primero, ¿qué hubieras dicho?
Ah, bueno, no sé. (risas).
Yo cada día me levanto por intentar ser la mejor en todo lo que pueda y eso quiere decir que si todo va bien iré en una línea ascendente.
¿Crees que ya hemos visto la mejor versión de Bea?
Yo creo que siempre se puede mejorar, evidentemente. Lo bueno del deporte es que nunca hay un techo. Todos nos esforzamos por ser mejores. Yo cada día me levanto por intentar ser la mejor en todo lo que pueda y eso quiere decir que si todo va bien iré en una línea ascendente.
¿Hay mucha diferencia entre la Bea que vemos en la pista con la Bea de fuera de la pista?
No. Quizás fuera de la pista soy un poco más tranquila. Es verdad que dentro de la pista me convierto, soy muy intensa, con mucha actitud, todo el rato moviéndome mucho y muy eléctrica; luego, fuera soy una persona bastante tranquila. Pero en el resto de cosas creo que no hay tantas diferencias. También soy una persona alegre, que da absolutamente su cien por cien dentro y fuera y en eso sí que se parece.
¿La sonrisa la tienes clavada en la cara o es real?
Es real, es real.
¿Por qué crees que tienes tanto carisma?
Pues no lo sé, yo creo que es porque soy una persona natural, como soy fuera es como soy dentro y eso es lo que intento transmitir y creo que a la gente también le gusta ver a las personas al margen de a los jugadores.
¿El torneo de Madrid tiene algo de especial?.
Sí, evidentemente. Al final Madrid es nuestra residencia para muchos jugadores, la capital de nuestro país y yo creo que para todo es súper especial y diferente.
Os toca en cuartos jugar contra una madrileña, Martita Ortega.
Sí. Jugamos contra una que juega en casa, así que veremos qué tal.
Pero tu carisma pesa mucho, ¿eh?
Sí, ojalá.
¿Eres de las que cuando vuelve de vacaciones le cuesta arrancar o al revés, llegas con las pilas muy cargadas?
Intento no estar mucho tiempo sin entrenar porque es verdad que luego a todo el mundo le cuesta, pero por suerte todavía tengo solo 24 años y se recupera fácil.
Una curiosidad, los vídeos estos tan divertidos que haces ¿a quién se le ocurre? ¿Realmente te gusta hacerlos?
Sí, a mí me gustan mucho, me los paso bien, son cosas que tampoco son forzadas, que me salen a mí de manera natural y todo lo que sea natural me encanta así que se me van ocurriendo y los hago.
Menos cuando vamos los periodistas a hacer challenges y pruebas de estas, ¿no?
Exactamente. Cuando hago un vídeo que ya me dicen todo lo que tengo que hacer, no me gusta tanto (risas).
- Julián Álvarez: a la segunda fue la vencida para Villa y Cesc
- El 'plan B' del Barça es mejor que el 'A': Flick acepta el reto de Deco
- El 'caso Julián' entra en una nueva dimensión: 'Ya es un tema personal
- Primer diagnóstico de la lesión de Bisiwu
- Luis Enrique responde a Mourinho: 'El que merece ganar el Balón de Oro es un jugador del PSG
- Lesión Bisiwu: comunicado oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- El Chelsea prepara 100 millones por un jugador del Atlético
- La estrategia de Flick (y del Barça) con Hamza Abdelkarim