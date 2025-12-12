Bea González despide a su abuelo con un gran triunfo y el pase a semifinales

Bea González afrontaba un complicado partido en Barcelona después de saber que su abuelo había muerto. No tiene que ser fácil afrontar un compromiso como unos cuartos de final de unas Finals de Barcelona con tanta pena en el corazón. Pero seguro que el abuelo de la malagueña, esté donde esté, estará orgulloso de que su nieta haya decidido disputar igualmente el Masters, un torneo muy importante para cualquier jugador.

Y fueron precisamente Bea y Claudia Fernández quienes se llevaron el primer set en un igualadísimo partido ante Claudia Jensen y Alejandra Alonso. Tan igualado fue que la pareja hispano-argentina conseguía, 1 hora y 48 minutos después de arrancar el partido, empatarlo y llevarlo al tercer set.

Bea celebra con Caludia un punto durante posiblemente el partido más difícil de su carrera / Premier Padel

Bea y Claudia lograban el primer quiebre en el tercer juego del parcial de desempate y se ponían las cosas de cara para las Perla y la Niña Maravilla que cogieron la directa y, muy concentradas en todo momento, rompían de nuevo el servicio de sus rivales para poner el 4-1 en el marcador. Parecía que estaba todo sentenciado pero a Alonso y Jensen todavía les quedaba una bala. Lograban superar una bola de 5-1 y acabaron por recuperar uno de los saques. Se ponían 4-3 dando de nuevo emoción al partido.

Pero Bea estaba decidida a dedicarle la victoria a su abuelo y sacando fuerzas de flaqueza y aprovechando su preciso remate, lograba, junto a Claudia, llevarse el triunfo por 64, 4-6 y 6-4 en una batalla que se alargó hasta las 2h32'.

Bea no pudo contener las lágrimas la final del partido: "Hoy voy a hablar muy poco de pádel. Hoy solo estoy aquí porque mi abuelo hubiera querido verme en la pista disfrutando porque es lo que más me gusta y solo estoy aqui por esto".

En la posterior rueda de prensa, a la que solo acudió Claudia Fernández porque Bea estaba muy afectada, la madrileña aseguró que "era una situación complicada porque le dieron la noticia a Bea y yo como compañera quería jugar lo mejor posible y si podíamos ganar mucho mejor y creo que hemos sabido luchar hasta el final y pese a que ha sido muy complicado lo hemos sabido sacar y estamos super contentas".