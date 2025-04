Bea González: "Claudia es como un robot. Le dices A, B, C y no se sale de allí en todo el partido"

Bea González ha recuperado la sonrisa después de dejar atrás las lesiones que le impidieron tener un 2024 como ella esperaba. Junto a su nueva pareja Claudia Fernández se han marcado objetivos ambiciosos para 2025 y, tras tener que renunciar a jugar la final en Riad, en el Qatar Major la joven dupla ha alcanzado, de momento, su tercera semifinal consecutiva.

Sport ha podido hablar en Doha con la malagueña, que se ha encontrado con tan solo 23 años con el rol de líder de la pareja, pero que ello no es un handicap para esta jugadora tan ambiciosa que sabe que al lado de la madrileña, de tan solo 19 años, no tienen techo.

La ambición por bandera

Tras un inicio de temporada algo complicada al no poder entrenarse por sus problemas físicos, por fin Bea se siente en plenitud y al cien por cien. Ello les ha llevado a unas nuevas semifinales: "Estamos muy contentas, poquito a poco estamos cada vez adaptándonos más la una a la otra. Inesperado o esperado estar en semifinales no lo sé, nosotras vamos partido a partido, intentamos ganarlo todo y este es el camino que vamos siguiendo".

La jugadora de El Palo tiene todos los ingredientes para ser una número uno: talento, ambición, constancia. Sabe que su explosión definitiva está muy cerca: "Ojalá que este sea mi gran año. Para esto estamos trabajando", confiesa una jugadora que sin duda ya ha conseguido grandes éxitos, sobre todo al lado de Delfi Brea, pero aspira a más.

Las circunstancias le han llevado a convertirse en la líder de la pareja con tan solo 23 años, pero no se arruga ante este desafío: "Es la primera vez que me pasa que soy la mayor del equipo. Siempre antes había jugado con jugadoras mayores que yo, pero me gusta porque al final también es un reto nuevo para mí, con objetivos nuevos, roles diferentes", confiesa la malagueña. Sin embargo tiene claro que son un equipo: "Al final tampoco creo que tenga que tener la figura de líder para nada. Somos las dos iguales y todas aportamos muchísimas cosas".

El orden que le aporta Claudia

Precisamente quisimos saber qué ha encontrado en Claudia: "He encontrado a una niña muy buena, muy tranquila y muy trabajadora. Creo que tenemos muchas cosas en común y muchos valores en común que al final es lo importante para que la cosa funcione y para poder ir hacia el objetivo común que tenemos. Así que muy contenta de estar con ella".

Bea y Claudia celebran un punto ante Lucía Sainz y Patty Llaguno / Premier Padel

No quiso hacer comparaciones entre Delfi y Claudia, pero reconoció que la madrileña "es una jugadora muy ordenada, como un robot que le dices A, B y C y no se sale de allí en todo el partido y eso a mi juego le ayuda mucho, me beneficia mucho porque puedo jugar más tranquila. Yo soy más desordenada y ella trata de ordenarme y eso nos complementa muy bien", insistió.

Objetivo: número uno

En lo que no hay dudas es en el objetivo que se han marcado esta temporada pese a que el proyecto acaba de empezar: "El objetivo es ser el número uno ya este año", dice sin dudarlo ni un segundo para después recordar que "las dos somos igual de ambiciosas".

De Delfi a Claudia

En cuanto a la separación con Delfi, que reconoció en su momento que le dolió porque era una pareja muy bonita que la gente disfrutó muchísimo, Bea no se relame las heridas: "Son cosas que pasan. Al final así es el pádel y así es la vida. No pasa absolutamente nada, cada una sigue su camino y estoy feliz ahora mismo con Claudia. No pienso en lo que podría haber pasado, se ha pasado página y estoy en un nuevo proyecto y muy contenta", reconoció con gran personalidad.

La jugadora, actualmente la número siete en el circuito, se define como "una persona muy competitiva. Me gusta ganar, competir y disfrutar. Me gusta ser feliz y disfrutar de lo que hago".

Bea es una de las jugadoras que tiene más fans pero no le molesta tener esta notoriedad en el mundo del pádel: "Desde pequeña he crecido con esto, llevo muchos años en el circuito profesional y me hace muy feliz que pueda aportar felicidad a gente".