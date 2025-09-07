Bea González y Claudia Fernández dan el golpe en Madrid

Era una final com muchas emociones. Delfi Brea y Gemma Triay se medían a sus ex parejas Bea González y Claudia Fernández. No era la primera vez que ocurría, pero no dejaba de ser un partido con emociones añadidas en la pista. Lógicamente las cuatro jugadoras dejaron al margen estos sentimientos nada más entrar en pista, pero en su fuero interno siempre está la sensación de ver a una amiga o a una ex compañera al otro lado de la red.

Bea y Claudia salieron a la pista con las estadísticas a favor con cuatro victorias en las seis veces que ambas parejas se han enfrentado. La menorquina y la argentina buscaban el séptimo título del año. La Perla y La Niña Maravilla, el tercero.

Con el público claramente decantado por la joven pareja española, no en vano Claudia jugaba en casa y sus conciudadanos querían verla levantando la corona, arrancó una final marcada por las estrategias, fue como una partida de ajedrez que acabaron llevándose Bea y Claudia por 3-6, 6-1 y 6-4.

Intenso partido el que protagonizaron esas cuatro jugadoras en la final del Madrid P1 / Premier Padel

Ya en el primer juego Bea y Claudia tuvieron una bola de break que salvaron las número uno. Fue la primera declaración de intenciones y el primer aviso de que sería un partido marcado por la igualdad. Y de la posible rotura de Bea y Claudia se pasó a la rotura de Gemma y Delfi. Después de salvar dos bolas de break, Bea y Claudia lograron el primer juego para poner el 3-1 en el marcador, pero cometieron demasiados errores ante unas número uno mucho más sólidas en la pista en este primer set. Aún así, Gemma y Delfi tuvieron que salvar de nuevo dos bolas de break para mantener el saque y subir el 4-1 en el luminoso de una Movistar Arena que no llegó a los 14.256 del sábado, pero anduvo cerca. Con todo ello, tras 54 minutos de juego las número uno se adjudicaban el primer set.

Estaba siendo un partido con mucho volumen, de los de masticar cada punto, un partido largo e intenso y en esos parámetros las número uno se mueven como pez en el agua. Menos paciencia mostró la pareja tres que, con más errores no forzados, vio como sus rivales les fueron comiendo terreno poco a poco. Les costaba un mundo a la madrileña y la malagueña ganar puntos ante una Gemma inmensa y una Delfi que cubría la pista de un lado a otro sin problemas.

Pero algo cambió en la segunda manga. Las indicaciones de Gaby Reca en el banquillo surtieron efecto y Bea y Claudia arrancaron el parcial con mejores sensaciones, con un pádel más suelto, más fluido y con ello lograban dos breaks para ponerse 0-4 y desatar los nervios al otro lado de la red. Uno lo recuperaron Gemma y Delfi en el quinto juego, pero con una nueva rotura Bea y Claudia lograban empatar el partido tras 1h41' de juego.

Se llegó al tercer set con las fuerzas absolutamente igualadas y ninguna de las parejas lograba romper el saque de sus contrincantes. Poco a poco iba subiendo la temperatura dentro de la pista con puntos con más picante y soluciones de emergencia en puntos de mucho mérito por parte de las cuatro jugadoras.

No fue hasta el noveno juego cuando Bea y Claudia, que contaban con el claro apoyo de una grada totalmente entregada a ellas, lograban cambiar la dinámica y formalizar un break que les ponía en franca ventaja para llevarse la final. Tres errores de Delfi Brea fueron decisivos para que dos horas y 34 minutos después Bea y Claudia se proclamasen campeonas del Madrid P1 de 2025.

Bea aseguraba tras la final: "Estoy muy contenta porque estamos trabajando muy bien. Feliz de quitarme la espinita de la final del año pasado donde me tuve que retirar". Por su parte, Claudia, nacida en Madrid hace 18 años, confesó ante la ovación del público "empezamos con dudas pero en el segundo set nos sentimos más cómodas. Darle la enhorabuena a Gaby (Reca) que siempre está al pie del cañón".