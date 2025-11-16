Bea y Claudia cambian el orden del pádel en Dubai

Bea González y Claudia Fernández salieron a la pista con un punto a favor. El cara a cara les favorecía. De los siete enfrentamientos entre ambas parejas, la malagueña y la madrileña habían ganado cuatro, dos de ellas las finales del P1 de Madrid y del P2 de Asunción. Gemma Triay y Delfi Brea sabían pues que tenían ante sí un reto mayúsculo si querían levantar el décimo título de la temporada, igualando la mejor marca de una pareja femenina, la conseguida por Ari Sánchez y Paula Josemaría la temporada pasada.

Y tal y como indicaban las estadísticas la Perla del Palo y la Niña Maravilla mandaron en el partido y sumaron otra victoria ante las número uno, que no encuentran la fórmula para que estas dos jóvenes no les compliquen la existencia en el 20x10. El triunfo por 6-1 y 7-5 de las de Gaby Reca es la respuesta al trabajo de estas dos jugadoras que buscan elevar su status en el pádel mundial.

Empezaron dando un golpe sobre la mesa con un primer set para enmarcar, sobre todo por parte de Bea, que se hizo gigante en ataque siempre bien secundada por su compañera y, todo hay que decirlo, aprovechando que Triay no estaba pasando por un buen momento al otro lado de la red.

Claudia y Bea celebran el título en Dubai / Premier Padel

Empezaron con un 3-0 que se convirtió en un sorprendente 6-1 para la joven pareja que ponía en jaque a las número uno. "Te veo parada", le decía Delfi a su compañera tras perder el primer set en un ataque de sinceridad que la menorquina aceptó e intentó cambiar en la segunda manga.

Gemma y Delfi se vieron superadas por Bea y Claudia / Mariano Castro/FIP

Y sí que cambió el panorama. Delfi se puso al equipo a sus espaldas y sacando fuerzas de donde no las hay intentó que todo cambiara para empatar el partido. Tras el primer break de Bea y Clau llegó el contrabreak de sus rivales y con ello un cambio de dinámicas en el 20x10. Algunos errores no forzados de Claudia, que entro en un bucle de nervios penalizaron, pero la madrileña reaccionó y en el séptimo juego las de Gaby Reca volvieron a ponerse por delante con una rotura.

Con 4-5 para Bea y Claudia las de Rodri Ovide lograban una bombona de oxígeno al romper el servicio de sus rivales e igualar de nuevo el partido. Pero la crisis iba por barrios y en el siguiente juego llegó la desconexión de Delfi para que, de nuevo, González y Fernández tuvieran en sus manos ganar el partido con el saque.

Y vaya si lo aprovecharon. La estrategia de Gemma y Delfi de volcar todo el volumen de juego al lado de la madrileña no les surtió efecto porque Claudia reaccionó a ello con un nivel estratosférico de defensa y definiendo cuando se le presentaba la ocasión.

Oficialmente, Fernández y González ya se pueden denominar 'matagigantes', pero es que ellas mismas son también una pareja que, cuando físicamente están en plenitud y salen a la pista a disfrutar, son otro gigante del pádel. En Dubai ganaron en cuartos de final a las número cinco Marta Ortega y Tamara Icardo (6-3 y 6-0). En semifinales vencieron a Ari Sánchez y Paula Josemaría, número dos, por 4-6, 7-6 y 6-3 y este domingo en la final a las número uno por 6-1 y 7-5.

Premio más que merecido para estas dos jugadoras que se unieron tras verse 'abandonadas' por sus respectivas parejas -Triay y Brea- y que con el paso de los torneos han edificado un dúo sólido que bajo la batuta de Gaby Reca están consiguiendo consagrarse en el pádel mundial. En Dubai ganaron un título 70 días después y sumaron el cuarto título de 2025.

Tras esta derrota, la lucha por el número uno sigue al rojo vivo, pero Triay y Brea siguen con una ventaja que les permite margen de maniobra en los próximos dos torneos. Concretamente en el Major de Acapulco, si la dupla hispano-argentina llega a semifinales, a la final o gana el título acabarán 2025 como número uno del ranking hagan lo que hagan Ari Sánchez y Paula Josemaría en el torneo mexicano.