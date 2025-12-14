Bea y Claudia brillan en Barcelona coronándose Maestras

Una vez superadas las emociones de las victorias de Ari Sánchez y Paula Josemaría y de Martín di Nenno y Franco Stupaczuk, dos parejas emblemáticas que no seguirán juntas en 2026, el Sant Jordi recibió con un lleno absoluto las finales de las Barcelona Tour Finals. Gemma Triay y Bea González vs Bea González y Claudia Fernández la femenina, y Arturo Coello y Agustín Tapia vs Fede Chingotto y Ale Galán la masculina.

La final femenina era la primera. Enfrentaba a dos parejas que se habían visto las caras en nueve ocasiones y en siete de ellas habían ganado la Perla del Palo y la Niña Maravilla. Son sin duda las verdugas de la pareja uno que no consiguen encontrar la manera de resolver a favor sus partidos antes estas dos jóvenes que han acabado la temporada como pareja tres pero que tienen un futuro infinito por delante... aunque no será juntas ya que en 2026 también iniciarán proyectos junto a compañeras nuevas.

En el primer set siguió la historia de siempre y fueron Bea y Clau quienes encontraron el mejor camino en esta pista que, pese a ser lenta, permite remates ganadores y en este aspecto, Bea González es una de las reinas. Pese a ello, el partido estaba igualado con espectáculo incluido.

Las número uno siguieron con la ambición intacta y arrancaron el segundo set con mejores sensaciones encontrando las fisuras de sus rivales. Ya en el segundo juego dispusieron de tres bolas de break y lograban el objetivo en la cuarta para colocar el 2-0 y convertirlo en el 3-0 tras certificar el break.

La final femenina disputada por Triay/Brea frente a Goznález/Fernández / Dani Barbeito

Las número uno no estaban por la labor de marcharse de Barcelona sin presentar batalla y vaya si la dieron. Golpe de autoridad con un inesperado 6-0 aprovechando la desconexión de Claudia Fernández, que acumuló un seguido de errores no forzados que penalizaron muchísimo.

El partido se iba al tercer set con malas sensaciones para las pupilas de Gabi Reca y todo lo contrario al lado de Rodri Ovide que alentaba a sus jugadores a seguir con la misma intensidad para encarar la manga definitiva.

Bea González tuvo que ser asistida por el fisioterapeuta / Premier Padel

Tras este segundo set Bea González necesitó asistencia del fisioterapeuta para ser tratada de molestias antes de afrontar la manga definitiva. Por suerte pudo continuar en el partido, pero el paso adelante que dieron Delfi y Gemma incomodó tanto a sus rivales que de nuevo aparecieron los errores no forzados con voleas a la red, bajadas de pared defectuosas... era necesario un cambio mental absoluto para cambiar la dinámica negativa.

Y llegó. Un break de la Perla y la Niña Maravilla para poner después el 3-2 borraba las malas sensaciones de un plumazo y trasladaba la crisis al otro lado de la red. Increíble la resiliencia de estas dos chicas, que resucitan cuando parece que todo está perdido.

El público absolutamente volcado con Bea González que escuchó como el Palau Sant Jordi coreaba su nombre en varias ocasiones, celebraba cada punto de la malagueña con sonoros aplausos y el 'Oooooohhhh' se instaló en el Sant Jordi.

Alentadas con este apoyo absoluto llegaron a su primer match point. Después de 2h09' de partido Claudia y Bea se fundían en un abrazo coronándose campeonas de las Finals de Barcelona después de 21 torneos juntas y seis coronas. Es otra pareja que apunta a separarse en 2026, pero hoy las lágrimas de las jugadoras eran por un más que merecido título, el tercero consecutivo en un final de año para enmarcar.

Bea no podía contener las lágrimas en el banco. Este título va para su abuelo que seguro que estará más que orgullosa de su nieta allí donde esté.