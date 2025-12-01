Bea y Claudia borran el sueño histórico de las número uno

La final femenina empezaba con muchos ingredientes sobre la mesa. Claudia Fernández y Gemma Triay entraban en el 20x10 a defender el título del año pasado ahora con compañeras diferentes y una en cada lado de la red. La menorquina y Delfi Brea llegaban a la final ya con el número uno asegurado, lo que desactivaba la presión de tener que ganar sí o sí para mantenerlo.

Pero la dupla hispano-argentina sabía que delante tenían a sus peores rivales. Bea y Claudia les habían ganado en seis de las ocho ocasiones en las que se habían enfrentado, la última hacía apenas dos semanas en la final de Dubai.

Bea González y Claudia Fernández querían su primer Major juntas e impusieron su plan desde el primer momento. Firmes al resto, agresivas en la red sobre todo una Bea muy inspirada en este sentido y con una gran madurez en la gestión de los puntos largos, desbordaron a Triay y Brea para llevarse el primer set por 6-2 sin que las número uno encontraran fórmulas para desactivar a su 'bestia negra'.

No por ello iban a dejar de luchar y buscaron la reacción en la segunda manga, algo que conseguirían... a medias. Gemma y Delfi lograron equilibrar la intensidad, Clau y Bea perdieron por momentos la iniciativa en la pista, pero nunca el rumbo del partido. Con la malagueña totalmente encendida con la grada entregada a su favor de manera pública y notoria, dando este chute de energía extra a la Perla, y Claudia defendiendo bolas imposibles, lograron contener los intentos de remontada de las número uno hasta cerrar el partido por 6-2 y 6-4 y coronarse en el Major de Acapulco como campeonas.

Tras el triunfo, Bea González lo resumió con emoción: “En los momentos malos nos hemos hecho más fuertes. Esta semana hemos ido de menos a más y, para ganar este partido contra Delfi y Gemma, las número 1, teníamos que jugar muy bien. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras”, le dijo al público entusiasmado con ella y Claudia.

Primer Major la pareja española, primer Major de la Perla del Palo, primer título outdoor la pareja hispana, quinto título en 2025... Sin duda, la Niña Maravilla y la Perla han demostrado esta temporada que con más tiempo juntas y si las lesiones les hubieran respetado, son una pareja a tener muy en cuenta y capaz de luchar por todo en el circuito.

Si no es porque una cascada de movimientos en la zona noble del ranking -algo muy posible en este 2026- lo impide, y Claudia y Bea siguen juntas, con algo más de regularidad serán una pareja muy dura, a tener en cuenta en cada torneo y, por qué no, luchando por un número uno que ambas han visto cerca, pero que de momento no han tenido a su alcance. Su juventud -24 años Bea y 19 Claudia- juega a su favor para convertirse en una de las duplas más peligrosas del circuito.

De momento tendrán que demostrar ya esta regularidad en las Tour Finals de Barcelona del 11 al 14 de diciembre en el Palau Sant Jordi si quieren poner el broche de oro a la temporada coronándose como Maestras de Premier Padel 2025.