Batacazo de Di Nenno y Momo en NewGiza: caída en el debut y más dudas en el proyecto

El P2 de NewGiza arrancó con un auténtico terremoto en el cuadro masculino. Martín di Nenno y Momo González, una de las parejas llamadas a pelear por todo, se despidieron a las primeras de cambio tras caer en su debut ante José Jiménez y Javi García por 3-6, 6-2 y 6-3.

El triunfo de Jiménez y García cobra aún más relevancia al tratarse de una pareja de reciente formación tras la separación de los ‘Javis’. Sin apenas rodaje conjunto, supieron rehacerse tras ceder el primer set y terminaron imponiendo su ritmo ante unos rivales que volvieron a mostrar dudas en los momentos clave.

Para Di Nenno y Momo, la derrota supone un nuevo golpe en una temporada que no termina de arrancar. La dupla buscó un punto de inflexión durante el parón competitivo, viajando hasta Kazajistán para disputar el FIP Gold de Almaty, torneo que lograron conquistar con el objetivo de recuperar sensaciones.

Sin embargo, los resultados en el circuito Premier Padel siguen sin acompañar. En Cancún también se despidieron en su estreno, en Riad cayeron en octavos de final, mientras que en Gijón y Miami alcanzaron los cuartos. Un balance irregular que empieza a generar inquietud en torno a un proyecto que aspiraba a mucho más.

Más allá de la gran sorpresa del día, la jornada dejó otros debuts destacados. Javi Barahona y Gonza Alfonso, que también iniciaban su andadura como pareja, sacaron adelante un exigente encuentro ante Teo Zapata y Jairo Bautista. Lo hicieron en tres sets (6-3, 4-6 y 6-4), demostrando carácter en los momentos decisivos.

Barahona y garcía ya están en segunda ronda / Premier Padel

También cumplieron José Diestro y Maxi Sánchez Blasco, que superaron con solvencia a Íñigo Jofre y David Gala en dos sets. Dos de las nuevas parejas del circuito que debutan con sensaciones distintas.

El premio para Diestro y Sánchez Blasco será mayúsculo: un duelo en octavos de final ante Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, una de las parejas más potentes del torneo.

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Así, NewGiza arranca con sobresaltos y confirma que el circuito vive un momento de máxima igualdad, donde cualquier despiste se paga caro… incluso para los favoritos.