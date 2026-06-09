Batacazo de las Alejandras en Valencia

La jornada no pudo empezar peor para las Alejandras, Salazar y Alonso, quienes pese a partir como pareja siete se despidieron a las primeras de cambio del Valencia P1, pero no solo eso, sino que se marcharon habiendo recibido un auténtico batacazo perdiendo por 6-1 y 6-0.

Fue un golpe ya no solo por el resultado sino por la imagen y el nivel que mostraron en el 20x10. Una pareja desconocida, desarbolada, sin ideas y, sin desmerecer el nivel mostrado por sus rivales, que sin duda fue excelente, la realidad es que Salazar y Alonso tuvieron un mal día y no pudieron sacar a relucir este pádel que habitualmente les acompaña en la pista.

Esta fue la sorpresa más sonada, la que llamó más la atención a todos los niveles, pero no fue la única. Y si no que se lo pregunten a Tolito Aguirre y Álex Arroyo, que también cedieron en su debut ante Fede Mouriño y Marc Quílez por un doble 6-3. O a Javi Barahona y Gonza Alfonso quienes se marchan de Valencia en martes tras perder ante Marc Sintes y Dani Santigosa por 6-4 y 6-4.

El resto de favoritos sí logró pasar ronda aunque alguna pareja sufrió de lo lindo para conseguirlo. Fue el caso de Paquito Navarro y Martín di Nenno quienes ante unos inspirados Jose Luis González y Álvaro Meléndez sudaron de lo lindo para conseguir pasar a octavos de final. Finalmente ganaron por 7-5 y 7-6 (4): "Ya no hay primera ronda fácil", recordaba Di Nenno al aacabarel duelo. Y toda la razón tiene el argentino.

Pero si hubo un protagonista este sábado ese fue Javi Leal. Estaba en un pozo que lo llevó a 208 días sin ganar un partido. Tomó decisiones importantes como volver con Fran Guerrero y con el equipo de siempre, arroparse, buscar cariño para encontrar la salida del túnel en el que se había metido y logró por fin ver la luz tras un trabajadísimo triunfo ante Víctor Ruiz y Mario Ortega por 6-1, 3-6 y 6-0. Fue más que nada una victoria emocional, "de liberación" como él mismo dijo tras el partido.

Más fácil lo tuvieron Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, la pareja de más ranking que debutó este martes, ganando a Miguel Benítez y Aris Patiniotis por 6-1 y 6-4 sin aparentes problemas para lograr el triunfo. Por su parte, Coki Nieto y Jon Sanz derrotaron por 6-3 y 7-5 a Andrés Fernández y Enrique Goenaga.

También tuvo su protagonismo Sara Errani, tenista todavía en activo que está apostando fuerte por el pádel. Con una Wild Card saltó a la pista al lado de su compatriota Martina Parmigiani y, pese a que perdió, la realidad es que se la ve disfrutar en el 20x10. Sus verdugas fueron Vir Riera y Teresa Navarro que vencieron por un doble 6-4.

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