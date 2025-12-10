Barcelona ya vibra con las Finals: Arranca el espectáculo del Palau Sant Jordi

Llegó el gran día. Todavía con algunas entradas a la venta, las Finals de Barcelona arrancan este jueves con un cartel imposible de mejorar con los número uno en juego. Además, con el baile de parejas que se prevé de cara a 2026, podría ser la última vez para ver en acción a varias de las duplas que entran ya el primer día en liza en un Palau Sant Jordi que ofrecerá una imagen increíble con las gradas llenas prácticamente los cuatro días.

Los cuartos de final se inician este jueves a las 13:00 horas (CET) con el partido entre Marta Ortega y Tamara Icardo frente a Andrea Ustero y Sofi Araújo, seguido de un apasionante Franco Stupaczuk y Martín di Nenno contra Juan Lebrón y Leo Augsburger.

En la jornada de tarde será el turno de los flamantes números uno en ambas categorías. No antes de las 17:00 horas Gemma Triay y Delfi Brea buscarán las semifinales ante Vero Virseda y Marina Guinart mientras que a continuación jugarán Arturo Coello y Agustín Tapia ante Javi Leal y Lucas Bergamini.

Cuadro femenino de las Tour Finals / Premier Padel

Loa de Gemma y Delfi para Ari y Paula

Este miércoles, en rueda de prensa, los número uno explicaron sus sensaciones ante las Finals analizando como ven los partidos y hablando en muchos casos ya de 2026.

Las número uno Gemma y Delfi, ya con el número uno conseguido, aseguraron que "ese era el objetivo de la pareja y afrontamos este torneo más relajadas pero con ganas de terminar este último tramo del año por todo lo alto", explicó la menorquina.

Paula y Ari recibieron los elogios de sus rivales / Premier Padel

No pudieron evitar hablar de la separación inminente de Ari Sánchez y Paula Josemaría: "Su separación es un poco raro y triste porque siempre fueron la pareja a batir y es una pareja histórica porque sabemos lo difícil que es conseguir todo lo que consiguieron año tras año. Hay que valorar mucho la pareja que fueron y lo que hicieron", reconoció Delfi.

"El próximo año va a ser un año muy divertido, con nuevas parejas, que serán muy buenas. Ari y Paula han jugado cinco años juntas y no es fácil, son ciclos y han visto que llegó el fin y ahora son nuevos retos así que será un año duro seguro", explicó Triay respecto a si con la separación de las número dos se les allana algo el camino.

Cuadro masculino de las Tour Finals / Premier Padel

Coello y Tapia, motivados tras una dura temporada

Por su parte, Coello y Tapia buscarán su primer título en Barcelona y eso se ha convertido en un nuevo reto para ellos. Llegan a las Finals con el número uno conseguido pero quedan motivos para ilusionarse. "Siempre buscamos la motivación para seguir. Nos debemos a nuestro equipo y a nuestras familias y hay que encontrar la motivación para seguir. No ganamos nunca el Finals juntos así que más motivación que esta no hay, hay otras como que siento que juego en casa... son muchas motivaciones y si no las encontramos nosotros mismos el equipo o la familia se encargan de que las encuentres. Venimos con ganas de hacerlo bien, de que venga mucha gente, que la gente disfrute y de ganar", explicó el argentino.

Llegan al Master con menos presión tras haberse asegurado el número uno: "Hubiese sido muy jodido para nosotros tener que jugarnos todo en el Master. Hubiese sido bonito para la gente, pero se dio en Acapulco, en un torneo también muy especial, lo que fue un alivio", añadió el Mozart de Catamarca.

Coello temió perder el número con en favor de Chingotto y Galán / Mariano Castro/FIP

El vallisoletano desveló que "este año experimenté una cosa nueva: el miedo a perder ese uno. La cercanía de Ale y Chingo hizo que yo mismo en Kuwait, cuando acabó el torneo llamé a toda mi familia y les dije: creo que lo perdemos, creo que no está siendo un tema de pádel, sino un tema más emocional, de mucha presión y ellos cuando llegamos a esta situación lo estaban gestionando mucho mejor. Vivir situaciones difíciles y superar etapas complicadas, saber revertir estas situaciones es lo que hace grande a este equipo".