Barcelona ovaciona a los número uno en su coronación

Con un Palau Sant Jordi con un gran aspecto ya este viernes y tras la disputa de los primeros cuaros de final de la jornada, Barcelona coronó a los flamantes número uno de la temporada, Arturo Coello y Agustín Tapia en categodía masculina y Gemma Triay y Delfi Brea en la femenina. Los mejores después de una larga y disputada temporada donde ambas parejas que llegaron a las Finals habiendo certificado ya su liderato en la clasificación del ranking FIP.

Este viernes fue, de esta manera, el día de los grandes reconocimientos de la temporada FIP y el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, y el CEO de Premier Padel, David Sugden, premiaron oficialmente a los números uno Gemma Triay y Delfi Brea, Arturo Coello y Agustín Tapia.

La entrada de los cuatro a la pista para la entrega del trofeo, que los consagra aún más en la historia del pádel mundial, estuvo acompañada de una auténtica ovación del público que no llenó las gradas, pero el Palau Sant Jordi mostró un pocos asientos vacíos.

Una gran temporada

Gemma Triay y Delfi Brea, que se juntaron este 2025 precisamente con el claro objetivo de buscar el número uno, disputaron 16 finales en 21 torneos, ganando un total de 9 títulos. En la categoría masculina, la temporada 2025 volvió a estar dominada por una pareja que alcanzó 17 finales en 20 torneos, logrando 12 títulos este año para un total de 30 en el circuito Premier Padel.

Luigi Carraro entregó el premio a Tapia y Triay, mientras que David Sugden entregó el trofeo a Coello y Brea en un ambiente de gran celebración. Los cuatro números uno de la temporada 2025 luego dieron una vuelta por la pista para recibir el justo reconocimiento de los miles de espectadores presentes en el Palau.