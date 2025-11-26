Las Barcelona Finals ya tienen horarios: ¡Los número uno debutan el jueves!

Mientras se están disputando las primeras jornadas del Major de Acapulco con muchas cosas en juego, a 10.000 kilómetros de distancia, en Barcelona, se presentaron las Barcelona Finals y, al mismo tiempo, se anunciaron los horarios definitivos del torneo barcelonés que pondrá el cierre a una temporada muy movida. Muchos cambios de pareja, lesiones, sorpresas, ilusiones y decepciones a partes iguales han hecho este haya sido un año apasionante y lleno de emoción que tendrá su colofón en un Palau Sant Jordi que espera batir de nuevo el récord de asistencia.

Y uno de los aspectos que ha tenido en cuenta Premier Padel es la de incentivar la presencia de público el jueves, primer día de una competición que se disputará del 8 al 14 de diciembre y que tiene como handicap unas gradas llenas desde el inicio.

Imagen espectacular del Palau Sant Jordi en las Finals del año pasado / Dani Barbeito

Los número uno, el jueves

Com manda la tradición, el jueves y el viernes se disputarán los cuartos de final mientras que el sábado será día de semifinales y el domingo se convertirá en la gran jornada donde se conocerá a los campeones y, quizás, a los nuevos número uno del año, en función de lo que ocurra esta semana en el Major de Acapulco. Los resultados de la ciudad mexicana podrían dejar sentenciadas las cimas del cuadro masculino y femenino o, por el contrario, que se llegue a Barcelona todavía con posibilidades de cambios en este sentido.

En cualquier caso, la gran noticia es que la competición arrancará el jueves a partir de las 13.00 horas con los primeros cuartos de final femeninos y a continuación los primeros 1/4 masculinos. No antes de las 17.00 horas, jugará la pareja número uno femenina contra la dupla que le toque en suerte en el sorteo del día 4 de diciembre y, seguidamente jugarán su duelo de cuartos de final los número uno masculinos.

El viernes, debut de las parejas número dos

No será hasta el viernes que debutarán las parejas número dos. Será exactamente con los mismos horarios. A partir de las 13.00 horas entrarán en la pista las parejas femeninas seguidas de las masculinas mientras que por la tarde, no antes de las 17.00, será el debut de las número dos seguido del debut de los número dos masculinos.

El sábado se disputarán la semifinales que arrancarán a las 11.00 horas con la primera femenina seguida de la primera masculina y por la tarde, no antes de las 16.00 quedarán definidas las finales con los otros dos partidos de semis.

El domingo la jornada también arrancará a las 11.00 horas con la disputa del partido de tercer y cuarto puesto femenino. No antes de las 13 se jugará la misma eliminatoria masculina, mientras que la final femenina arrancará no antes de las 16.00 horas y acto seguido será la final masculina y la fiesta final del torneo con la entrega de medallas -otra novedad haciendo un guiño a los juegos olímpicos-, entrega de trofeos de campeones y el colofón con música y fuegos artificiales.

Los campeones de las Premier Padel Finals de 2024, Jon Sanz y Coki Nieto / premier padel

Cabe recordar que la organización, como novedad, ha puesto a la venta entradas de tarde para el jueves desde 30 euros, mientras que las de toda la jornada están a partir de 43 euros ese mismo día y hay disponibilidad en ambas opciones. Las entradas del viernes están a partir de 43 euros y queda disponibilidad media, mientras que para el sábado quedan pocas entradas y su precio es a partir de 54 euros, el mismo que el domingo, día para el que tampoco quedan muchas entradas disponibles.