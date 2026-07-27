De la baja de Andrea Ustero y Ari Sánchez al debut de Gonza Alfonso y Tino Libaak en Pretoria

Muchos son los alicientes que presenta Pretoria esta semana con un torneo que promete grandes emociones e interesantes duelos inéditos donde el espectador verá debutar hasta 15 nuevas parejas entre los cuadros masculino y femenino.

De entrada el de Pretoria es el primer torneo de Premier Padel que se disputa en tierras de la África subsahariana, algo histórico y que indica, una vez más, la intención del circuito profesional de expandirse por todos los continentes.

Además, obtuvo un premio inesperado. El torneo africano nació como un P2, pero la reordenación del calendario de Premier Padel le benefició convirtiéndose en el segundo P1 de los cuatro que deberán afrontar los jugadores de manera consecutiva en este tramo de la temporada, sexto del año.

El post de Andrea aunicando que no jugará en Pretoria / RRSS

Una baja importante

Son muchos los alicientes con los que se encontrará el torneo africano, pero también con una ausencia destacada. La pareja tres del cuadro femenino, Ariana Sánchez y Andrea Ustero, se han dado de baja debido a la lesión de esta última que ya le impidió competir en Málaga. Así pues, es el segundo torneo que ambas se pierden a causa de la lesión de la de Castellbisbal que sufrió una rotura en el recto femoral izquierdo del que no se ha podido recuperar a tiempo para viajar a Sudáfrica.

Revolución en el cuadro masculino

Esta es la mala noticia, pero la buena es que todo el resto de primeras espadas tanto del cuadro masculino como femenino sí estarán presentes. Además, será el momento de ver en acción a las nuevas parejas que se han formado tras el último efecto dominó producido básicamente por la separación de Tino Libaak y Álex Chizas. Así, en el cuadro masculino se verán trece parejas nuevas que son: Gonza Alfonso / Tino Libaak; Álex Chozas / Javi Barahona; Javi García / Álex Ruiz; José Jiménez / Álex Arroyo; Tolito Aguirre / Pablo García; Juanlu Esbrí / Sanyo Gutiérrez; Pablo Lijó / Xisco Gil; Maxi Sánchez / Dani Santigosa; José Diestro / Marc Sintes; Antonio Fernández / Nacho Vilariño; Santi Pineda / Javi Ruiz; Juan Cruz Belluati / Ignacio Piotto y Álvaro Cepero / Teo Zapata.

Precisamente este lunes debuta una de las duplas más esperadas con los argentinos Goza Alfonso y Tino Libaak que se enfrentarán no antes de las 17.00 horas (CET) a una pareja local mientras que en el último turno de la pista 3 debutarán Santi Pineda y Javi Ruiz frente a Álvaro Cepero Teo Zapata.

Calvo/Fernández y Ortega/Araújo, los alicientes

Pero las parejas nuevas que generan más interés están sin duda en el cuadro femenino con el debut de la joven dupla formada por Claudia Fernández y Martina Calvo por un lado y Marta Ortega y Sofi Araújo por el otro. Dos parejas que se han intercambiado en busca de éxitos que pongan en problemas a las parejas uno, dos y tres que, a día de hoy, parecen intocables.

Martina y Clau, al partir como cabeza de serie número cuatro, no debutará hasta el jueves ante Bidahorria/Caparros o Martínez/Luján, mientras que Martita y Sofi, pareja cinco probablemente debutarán el miercoles en Pretoria ante Arruabarrena/Marchetti o una pareja de la qualy.

¿El sexto título?

El torneo africano arranca este lunes después de una semana de descanso y en el que Arturo Coello y Agustín Tapia buscarán seguir la racha de títulos logrando el sexto consecutivo y debutarán, precisamente con el ganador del duelo de Libaak y Alonso contra los sudafricanos Van Heerden y Blakey.

Los número dos, Chingotto y Galán, quienes cayeron en semifinales en Málaga, querrán resarcirse de este 'tropiezo' en Pretoria y levantar por fin el sexto título del año que parece que se está resistiendo demasiado. De entrada buscarán el pase a la siguiente ronda ante el ganador del partido entre Rubini y Maxi Sánchez contra los hermanos Deus.

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Buscando la regularidad

En cuanto al cuadro femenino, Gemma Triay y Delfi Brea buscarán continuidad al título conseguido en Málaga algo que querrán impedir Paula Josemaría y Bea González para acercarse a ese número uno soñado. Las número uno debutarán ante la ganadora del duelo entre Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo frente a Laia Rodríguez y Noa Cánovas. Por su parte, las número dos lo harán ante las vencedoras de otro interesante duelo entre Lucía Sainz/Sofía Saiz contra Marta talaván y Jessica Castelló.