Babolat Viper Soft 3.0: potencia desatada con un tacto sorprendentemente cómodo

La nueva Viper Soft 3.0 de Babolat llega al mercado con un mensaje claro: potencia sí, pero sin renunciar al confort. Pensada para jugadores de perfil ofensivo que basan su juego en la agresividad y en dominar los puntos desde el ataque, esta pala representa una evolución dentro de la gama Technical, combinando explosividad y mayor tolerancia en el impacto.

Potencia con tacto más amable

Uno de los grandes argumentos de esta Viper Soft 3.0 es su construcción en Carbon Twill 3K en la superficie, un tejido de carbono que favorece una salida de bola explosiva y una precisión máxima. A ello se suma la tecnología Carbon Flex, que mezcla carbono y fibra de vidrio para ofrecer una superficie más flexible. El resultado es un tacto menos exigente que en versiones más rígidas, permitiendo generar potencia sin necesidad de forzar cada golpe.

En el núcleo encontramos la Black E.V.A., una goma más elástica que mejora la absorción de impactos y aporta un plus de comodidad. Esto se traduce en sensaciones más agradables en el brazo, algo clave para jugadores que buscan rendimiento sin castigar las articulaciones.

La nueva Viper Soft 3.0 es ideal para jugadores que busquen potencia y confort / Babolat

Tecnología al servicio del rendimiento

La pala incorpora el sistema Vibrabsorb, powered by SMAC, que optimiza la absorción de vibraciones gracias a elastómeros integrados en el corazón y el mango. Esta tecnología no solo incrementa el confort, sino que también reduce el riesgo de lesiones.

Además, el patrón de agujereado HPS (Hole Pattern System) está adaptado a la forma de la pala para mejorar la transmisión de potencia y la precisión en cada golpe. El acabado en relieve 3D incrementa los efectos, facilitando víboras y bandejas más incisivas.

El diseño del corazón con Dynamic Stability System refuerza la estructura central, aportando mayor estabilidad en golpes de alta intensidad, mientras que el Smart Buttcap permite extraer o cambiar el cordón de seguridad de forma sencilla.

Detalles del material con el que está hecha la nueva Viper Soft / Babolat

Especificaciones técnicas

Peso: 365 g

365 g Equilibrio: 270 mm

270 mm Grosor: 38 mm

38 mm Grip: Syntec Pro

El perfil de la nueva Viper Soft 3.0 / Babolat

En pista, la Viper Soft 3.0 se posiciona como una pala de máxima potencia, con alto nivel de efecto y una manejabilidad equilibrada dentro de su perfil ofensivo. Está especialmente indicada para jugadores de nivel intermedio avanzado a competitivo que buscan dominar el juego aéreo y cerrar los puntos con autoridad, pero que agradecen un plus de confort respecto a palas más rígidas.

Noticias relacionadas

El diseño de la Viper Soft ha cuidado hasta el más mínimo detalle / Babolat

En definitiva, una pala diseñada para quienes quieren atacar sin concesiones, pero con una sensación más amable en cada impacto. Potencia inteligente para el jugador que no solo quiere pegar fuerte, sino hacerlo con control y continuidad.