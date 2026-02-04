Babolat y Lamborghini refuerzan su alianza con la llegada de la pala BL003

La colaboración entre Babolat y Automobili Lamborghini suma un nuevo episodio con el lanzamiento de la BL003, una pala de pádel que consolida la unión entre dos marcas líderes en innovación, rendimiento y desarrollo tecnológico. Este nuevo modelo representa un paso más en una asociación que ha ido ganando peso dentro del pádel de alto nivel desde su inicio en 2024.

La BL003 es fruto de un proceso en el que se combinan dos mundos aparentemente distintos, pero unidos por una misma filosofía: la búsqueda del máximo rendimiento. Mientras Babolat aporta su experiencia en materiales y comportamiento en pista, Lamborghini traslada su conocimiento en estructuras de carbono y diseño técnico procedente de la industria del automóvil de altas prestaciones.

Diseño y materiales orientados al rendimiento

El nuevo modelo se apoya en una construcción avanzada que prioriza la estabilidad, la respuesta y la precisión en el golpeo. Inspirada en los principios de diseño de los superdeportivos italianos, la BL003 incorpora geometrías optimizadas y fibras de carbono de alto módulo que mejoran el comportamiento de la pala en situaciones de juego exigentes.

BL003 / BABOLAT

En cuanto a materiales, destaca el uso de carbono 3K en la superficie, así como un marco de carbono reforzado con KORIDION, una espuma desarrollada a partir de una tecnología patentada utilizada por Lamborghini en el sector de la automoción. Esta combinación permite ofrecer una respuesta sólida y controlada sin penalizar la maniobrabilidad.

Equilibrio entre potencia y control

Uno de los puntos clave de la BL003 es su capacidad para ofrecer potencia cuando el jugador lo requiere, manteniendo al mismo tiempo una elevada facilidad de manejo. Su construcción ligera y su perfil aerodinámico favorecen una rápida aceleración de la pala, lo que se traduce en mayor eficacia tanto en defensa como en ataque.

La BL003 se fabrica en el Babolat Padel Studio, ubicado en España, un centro especializado en la producción de las palas más exclusivas de la marca. El modelo incorpora un recubrimiento termoplástico ABS/TPU, diseñado para mejorar la sensación de impacto y aumentar la resistencia al desgaste, aspectos clave para jugadores de alto nivel.

Una colaboración consolidada

Este lanzamiento supone el tercer capítulo de una alianza que comenzó con la BL001, presentada en 2024 y producida inicialmente en las instalaciones de Lamborghini. Aquel modelo marcó un antes y un después al introducir en el pádel conceptos de ingeniería propios del automóvil.

En 2025 llegó la BL002, ya fabricada en el Babolat Padel Studio, con mejoras significativas en estabilidad y una estética claramente influenciada por las líneas aerodinámicas de los superdeportivos Lamborghini. La BL003 recoge ese legado y lo lleva un paso más allá.

BL003 / BABOLAT

¿A quién va dirigida la pala?

Con este nuevo modelo, Babolat y Lamborghini refuerzan su apuesta por el segmento premium del pádel. La BL003 se dirige a jugadores que buscan sensaciones avanzadas, tecnología aplicada al máximo nivel y un producto exclusivo tanto por prestaciones como por concepto.

Según José Luis Sanz, responsable de Babolat Padel, con la BL003 “los jugadores acceden a un nuevo nivel de tecnología y sensaciones. Es la expresión más avanzada de nuestra visión compartida: maniobrabilidad, power on demand y exclusividad sin compromisos".

Noticias relacionadas

SPORT, presente en la presentación oficial

SPORT fue uno de los medios seleccionados para probar la nueva BL003 antes de su lanzamiento oficial. Durante el test, la pala confirmó las sensaciones que promete sobre el papel. Desde los primeros golpes, la pala transmite confianza y facilidad de manejo, por lo que permite jugar con comodidad tanto en defensa como en ataque y, todo esto, aumentando la potencia en los golpes. Sin duda alguna, una opción más que interesante para aquellos jugadores que quieran nuevos desafíos.