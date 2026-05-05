Babolat y Automobili Lamborghini presentan los nuevos diseños de la BL.001

Una pala nacida en Sant’Agata Bolognese que combina innovación, diseño y rendimiento en una edición limitada de 50 unidades, regresa con cinco nuevas variantes cromáticas exclusivas que serán presentadas en Lamborghini Arena, el evento que celebra la identidad de la marca.

Cuando dos marcas que comparten la misma pasión por el rendimiento se unen, el resultado está destinado a convertirse en un referente. Babolat y Automobili Lamborghini continúan desarrollando su colaboración con el lanzamiento de nuevos diseños para la pala BL.001, un modelo exclusivo concebido en el corazón de Lamborghini en Sant’Agata Bolognese.

Los llamativos colores de la nueva BL.001 / Babolat

La BL.001 representa la fusión entre la experiencia centenaria de Babolat en los deportes de raqueta y la excelencia de Automobili Lamborghini en ingeniería, materiales compuestos y diseño de alto rendimiento. En esta ocasión, se ha puesto especial énfasis en el color y los acabados, elementos icónicos y esenciales de la identidad Lamborghini, permitiendo que la pala exprese estos rasgos distintivos de forma audaz y única. Esta pala ha sido diseñada para ofrecer sensaciones únicas en la pista, combinando materiales de vanguardia con una estética refinada.

Materiales inspirados en los superdeportivos

La BL.001 integra carbono 3K en su superficie, un material reconocido por su reactividad, que aporta potencia y precisión en cada golpe. Su marco está reforzado con KORIDION, una espuma rígida derivada de tecnología patentada que mejora la rigidez estructural y optimiza la transferencia de energía en el impacto.

La BL.001 de color azul / Babolat

Sensaciones diseñadas para el jugador

Más allá de la ingeniería y los materiales, la BL.001 ha sido diseñada con un objetivo claro: ofrecer una sensación excepcional en la pista. Cada golpe refleja el ADN compartido de Babolat y Lamborghini: potencia, precisión y control total. La BL.001 transforma cada impacto en una auténtica experiencia de alto rendimiento para los jugadores más exigentes.

La BL.001 de color naranja / Babolat

Una edición limitada nacida en Sant’Agata Bolognese

Fiel al ADN de ambas marcas, la BL.001 se produce en edición limitada y se desarrolla mediante procesos y materiales directamente inspirados en la fabricación de superdeportivos Lamborghini.

Fabricada en las instalaciones de Automobili Lamborghini en Sant’Agata Bolognese, esta pala es mucho más que un producto técnico: representa el punto de encuentro entre dos culturas impulsadas por la innovación, donde la búsqueda del rendimiento es el punto de partida de cada decisión de diseño. Con estos nuevos diseños, la BL.001 refuerza su carácter exclusivo y su conexión con el universo Lamborghini, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de experimentar una nueva dimensión del pádel, donde tecnología, diseño y pasión se unen en cada golpe.

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La BL.001 de color verde / Babolat

Por segunda vez, la BL.001 será presentada durante el Lamborghini Arena 2026, en el icónico circuito de Imola. Allí, medios, influencers y público tendrán la oportunidad de descubrir esta pala excepcional directamente en el lugar donde fue creada, reforzando aún más el fuerte vínculo entre estas dos marcas icónicas en sus respectivos ámbitos.