Augsburger vive el momento más insólito de su carrera: ¡¡¡se rompe la pala por la mitad!!!

Hay golpes que pasan a la historia por su potencia y otros por sus consecuencias. Leo Augsburger protagonizó este jueves una de las imágenes más curiosas del Premier Padel Bordeaux P2 cuando su pala decidió decir basta en mitad de un punto y acabó completamente partida ante la incredulidad de todos los presentes.

La escena se produjo durante el duelo de octavos de final que enfrentaba al argentino y Juan Lebrón con Víctor Ruiz y Mario Ortega. En un intercambio aparentemente normal, Augsburger impactó la bola con toda la fuerza que le caracteriza, pero el golpe tuvo un desenlace inesperado: la pala se fracturó de forma repentina y el joven argentino terminó prácticamente con el mango en la mano.

Durante unos segundos nadie entendía qué había ocurrido. El punto se detuvo de inmediato mientras Leo observaba con gesto de sorpresa la Siux Fenix Pro SE . Tanto los rivales como su compañero se acercaron para comprobar qué había sucedido, en una imagen tan insólita como divertida que rápidamente arrancó sonrisas entre el público del Patinoire de Mériadeck.

Afortunadamente, el incidente quedó en una simple anécdota. Augsburger sustituyó rápidamente la pala por otra y el encuentro pudo continuar con total normalidad, sin mayores consecuencias para la pareja hispanoargentina.

No es habitual ver una rotura tan espectacular en un torneo profesional, por lo que el vídeo no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Las imágenes acumularon miles de reproducciones y comentarios de aficionados sorprendidos por una escena que pocas veces se presencia en la élite.

La curiosa rotura no afectó al rendimiento de Lebrón y Augsburger, que lograron sacar adelante el encuentro y clasificarse para los cuartos de final, donde el día siguiente cedían ante Paquito Navarro y Martín Di Nenno.

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En un circuito acostumbrado a puntos imposibles, remates inverosímiles y recuperaciones milagrosas, Burdeos dejó también espacio para lo insólito. Porque no todos los días una pala decide romperse en pleno intercambio y convertir un partido de Premier Padel en una de las imágenes más comentadas en redes sociales.