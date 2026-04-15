Augsburger rompe la baraja: firma con SIUX hasta 2040 en un acuerdo récord

El pádel sigue escribiendo capítulos inéditos y esta vez el protagonista es Leo Augsburger. El joven talento argentino ha renovado con SIUX en un acuerdo sin precedentes: su nuevo contrato se extiende hasta el año 2040, una cifra que pulveriza cualquier estándar conocido en este deporte.

La noticia no solo destaca por su duración, sino también por la original forma en la que ha sido anunciada. La marca y el jugador han apostado por una puesta en escena cinematográfica con la participación estelar de Franco Stupaczuk, también integrante de SIUX, que ejerce de particular 'Padrino' en un guiño cargado de humor y complicidad.

En el vídeo, Stupaczuk entrega un maletín a Augsburger con un mensaje claro y solemne: “Esta marca quiere dejar un legado. Alguien que siga elevando esto al lugar que se merece. Eres el elegido, Leo, hasta 2040”. La reacción del joven argentino no se hace esperar: “¿2040?”, pregunta visiblemente sorprendido antes de asumir el reto.

El tono distendido continúa cuando Stupa añade con una sonrisa: “Eso sí, cuando nombres a los tres mejores reveses del mundo, no te olvides de poner mi nombre”. Augsburger responde con otra sonrisa cómplice antes de firmar un contrato que ya es historia del pádel.

Más allá del impacto mediático, este movimiento refuerza la apuesta de SIUX por uno de los jugadores con mayor proyección del circuito. Porque Augsburger no es un jugador cualquiera. Su potencia en el remate lo ha convertido en uno de los perfiles más espectaculares, pero su personalidad va más allá de la pista.

El argentino destaca por ser directo, sin filtros y ajeno a los convencionalismos. Una actitud que le ha valido tanto admiradores como críticas, pero que también le posiciona como una figura diferente en un deporte cada vez más profesionalizado. No se esconde, dice lo que piensa y asume las consecuencias, incluso cuando eso le sitúa en el centro de la polémica.

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Precisamente ese carácter, unido a su talento descomunal, es lo que SIUX ha querido blindar a largo plazo. En un pádel en plena expansión global, asegurar el futuro de un jugador así no es solo una apuesta deportiva, sino también estratégica.