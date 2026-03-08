Augsburger ningunea a Galán y el número uno responde: “Es un gran chico, pero tiene un entorno muy malo”

La rivalidad en el circuito de Premier Padel ha sumado un nuevo capítulo fuera de la pista. El protagonista inicial fue el joven argentino Leo Augsburger, que en una entrevista concedida a Joaquín Serna dejó unas declaraciones que no pasaron desapercibidas al referirse a Alejandro Galán.

Augsburger fue rotundo al hablar de los jugadores de revés del circuito y, en especial, al comparar a varios de los grandes nombres con su compatriota Agustín Tapia. “Agustín hace cosas que ni yo ni Galán ni Stupa ni cualquier revés que pongas lo puede hacer”, aseguró el argentino, destacando el talento diferencial del jugador de Catamarca.

Dardo hacia Galán

Pero la frase que encendió el debate llegó después. El joven pegador reconoció que apenas se fija en el madrileño. “No soy mucho de mirar a Galán, tampoco soy muy fan de Galán, lo veo como un rival. La verdad es que con Agustín o con Franco me llevo mucho mejor. A Galán si lo tengo ahí no es gran cosa”, afirmó, dejando claro que no siente una especial admiración por el que durante años ha sido una de las grandes referencias del circuito.

Respuesta de Ale

Las palabras corrieron rápidamente por el entorno del pádel y llegaron hasta Gijón, donde Galán comparecía en rueda de prensa tras clasificarse para la final junto a Fede Chingotto. Lejos de entrar en un enfrentamiento directo, el madrileño optó por rebajar el tono y responder con una mezcla de comprensión, elegancia… y cierta ironía.

“Leo es un jugador muy a tener en cuenta, es un gran chico”, comenzó diciendo Galán. El madrileño incluso quiso contextualizar las declaraciones del argentino al señalar que "tiene un entorno muy malo desde hace mucho tiempo, no me malinterpretéis, pero él sé que es un gran chico, es ambicioso, competitivo", aseguró el de Leganés en refderencia al representante del joven argentino, Lisandro Borges.

Galán también coincidió parcialmente con la comparación con Tapia. “En la comparación con Agustín sabemos que hace cosas que nadie imagina, es un jugador diferente”, reconoció, subrayando el talento del número uno argentino.

Galán tira de ironía

Sin embargo, el actual referente del pádel mundial también dejó entrever que las palabras de Augsburger podrían formar parte de una estrategia personal del propio jugador. “Creo que Leo es un jugador al que le gusta la confrontación para motivarse y quizás es una táctica suya y no se lo tengo en cuenta”, explicó.

Noticias relacionadas

El momento más llamativo llegó al final de su reflexión, cuando Galán respondió con una frase cargada de humor y cierta retranca. “Lo tengo muy en cuenta porque va a ser un gran jugador y quién sabe… cuando empiece a cumplir años quizá tenga que llamarle para que me ayude cuando no pueda tener en pista a Fede”.