Asunción Premier Padel P2 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Asunción Premier Padel P2 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Asunción Premier Padel P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Asunción P2 por TV y online en España.
Hoy, martes 5 de mayo, se disputa la primera jornada del cuadro principal del torneo con tan solo cuatro partidos de la primera ronda en categoría masculina. Entran ya en juego las cabezas de serie 5, 6 y 7 del torneo.
En la capital de Paraguay defienden título los número dos del circuito, Fede Chingotto y Ale Galán, en hombres, y en mujeres Bea González y Claudia Fernández, hoy con otras compañeras después de anunciar su separación a principios de 2026.
Recordemos que los torneos P2 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de solo 28 parejas y un cuadro femenino de 24.
El torneo tiene lugar en el Parque Olímpico Paraguayo y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.
Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 1.000 puntos a los ganadores.
Horarios del Asunción Premier Pádel hoy
La jornada arranca a las 21.00 horas (CET):
PISTA CENTRAL
- Ruiz/Esbrí vs Alonso/Goñi | A las 21.00 h. (CET)
- Aguirre/Arroyo vs González/Di Nenno (7) | A continuación
- Fernández/Perino vs Sanz/Nieto (6) | No antes de las 00.00 h. (CET)
- Guerrero/Navarro (5) vs Tello/Arce | A continuación
ASUNCIÓN PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Asunción P2:
DÓNDE VER EL ASUNCIÓN PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2026 y el Asunción P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Asunción Premier Padel P2 2026, además de la actuación de las parejas españolas.
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