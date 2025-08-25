Las asombrosas cifras de Coello y Tapia este 2025

Está claro que los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia van camino de repetir proeza este 2025. Es evidente que están un peldaño por encima de sus rivales pese a que Alejandro Galán y Fede Chingotto les vienen pisando los talones esta temporada. Las sensaciones son claras, pero los números refrendan que a día de hoy son los principales candidatos a cerrar la temporada de nuevo en la cima del pádel mundial.

Si echamos la vista atrás y analizamos su actuación en 2024, el primero sin torneos de World Padel Tour, es decir, ya con solo el circuito de Premier Padel en juego, veremos que hasta el parón de verano, Coello y Tapia habían ganado un total seis torneos. Concretamente, levantaron el título en Doha (Major), Acapulco (P1), Puerto Cabello (P2), Asunción (P2), Santiago (P1) y Málaga (P1), es decir, un 42% de títulos conseguidos. Además, fueron finalistas en Ryadh (P1), Bruselas (P2), Mar del Plata (P1), Roma (Major) y Génova (P2).

Tapia y Coello, campeones en Tarragona / Premier Padel

Unos porcentajes nada despreciables que les llevó a cerrar la temporada como números uno en 2024. Arrancaron 2025 igual que cerraron 2024, ganando títulos, aunque es cierto que no lograron coronarse maestros en Barcelona, cediendo ante Coki Nieto y Jon Sanz en la final.

En la primera mitad de la temporada de 2025, el vallisoletano y el de Catamarca llevan unos promedios superiores a los de su excelente 2024. Desde enero hasta agosto, han ganado un total de ocho torneos de Premier Padel. Empezaron ganando en Ryadh, y tras un bajón de dos torneos donde cayeron en semifinales en Miami y en segunda ronda en Santiago, vencieron en el Major de Qatar y en el P2 de Bruselas (P2). Tras caer en cuartos de final en el P2 de Asunción, ganaron el título en el P1 de Buenos Aires, llegaron a la final del Major de Roma y se fueron de vacaciones tras coronarse en cuatro torneos consecutivos: Valladolid (P2), Burdeos (P2), Málaga (P1) y Costa Daurada Tarragona (P1).

Coello y Tapia celebran uno de sus muchos triunfos / Premier Padel

Muchos puntos de diferencia

Una increíble racha que les ha supuesto incrementar, la ventaja con sus inmediatos perseguidores, Galán y Chingotto, a quienes les sacan un total de 6.250 puntos a falta de ocho torneos además de la Barcelona Finals que cerrarán la campaña.

Así, en 2025 el King y el Mozart han ganado un 66% de los torneos disputados, un porcentaje espectacular que, de no mediar una hecatombe en forma de lesión de alguno de los dos jugadores, les llevará de nuevo al número uno este año.

Coello y Tapia con los trofeos de campeones / Premier Padel

En 2023, cuando se formó la joven pareja, Coello y Tapia habían ganado al llegar agosto un total de 10 torneos de World Padel Tour (de los 16 que se habían disputado) es decir, un 62%, mientras que ganaron 3 de los 4 torneos de Premier Padel.

Más ingresos que nadie

También, lógicamente, son los jugadores que más dinero han ingresado en este 2025. Concretamente, han acumulado en su cuenta corriente 227.890 euros cada uno en lo que llevamos de año. Galán y Chingotto han ganado 203.153 en total, es decir, 24.737 euros menos que sus rivales.