ASICS Sonicsmash Ff: precisión, velocidad y comodidad al servicio del pádel

ASICS sigue evolucionando sus zapatillas con el objetivo de encontrar el producto ideal para cada tipo de jugador de pádel. Para ello, aplica las nuevas tecnologías en sus diseños y material y cuida cada detalle para convertir el calzado en un aliado del jugador ya sea profesional o amateur.

La semana pasada, en un evento con prensa de todo el mundo, tuvo lugar una importante activación que incluyó la presentación las nuevas zapatillas ASICS Sonicsmash Ff diseñadas especialmente para los apasionados del pádel, un deporte dinámico y exigente donde el calzado es una parte fundamental en el deportista.

Las nuevas zapatillas de pádel de ASICS / Angie F.G.

El acto contó con la presencia de los jugadores Coki Nieto, Mike Yanguas y Jessica Castelló, tres de los embajadores de la marca japonesa, además de Rohan Van Der Zwet, Director de Core Performance Sports; Rene Zandbergen, Global Performance Research & Innovation Manager CPS, y Audrey Lévêque, Product Manager CPS quienes explicaron las novedades que ofrece esta zapatilla tan versátil y que ofrece un gran rendimiento en la pista.

Coki Nieto, Mike Yanguas y Jessica Castelló durante la presentación / Angie F.G.

En un deporte tan rápido y exigente como el pádel, el calzado juega un papel determinante. Las Asics Sonicsmash FF nacen con el objetivo de responder a esas necesidades específicas que demanda la pista: agilidad, estabilidad y confort en cada punto. Pensadas para jugadores de todos los niveles, estas zapatillas se adaptan tanto a quienes se inician como a aquellos que buscan un plus de rendimiento en competición.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su capacidad de respuesta en los desplazamientos. La suela, diseñada específicamente para superficies de pádel, favorece los cambios de dirección y los movimientos laterales, aportando una tracción fiable que transmite seguridad incluso en los momentos de mayor intensidad del juego.

Sumamente ligeras

La ligereza es otro de los puntos fuertes de las Sonicsmash FF. Gracias a una construcción cuidada y a materiales de última generación, el pie se mueve con naturalidad, sin sensación de peso añadido. A esto se suma una excelente transpirabilidad, clave para mantener el confort durante partidos prolongados o sesiones de entrenamiento exigentes.

El upper combina resistencia y flexibilidad, ofreciendo un soporte estable sin renunciar a la comodidad. Esta estructura permite que el pie se mantenga bien sujeto, reduciendo la fatiga y mejorando la sensación de control en cada apoyo, algo fundamental en un deporte que exige constantes arranques y frenadas.

El modelo para chicas que presentó ASICS / Angie F.G.

En el apartado de la amortiguación, Asics apuesta por un sistema reactivo que absorbe los impactos generados en los movimientos más explosivos. Este retorno de energía ayuda a proteger las articulaciones y aporta una pisada más fluida, ideal tanto para remates potentes como para rápidas defensas desde el fondo de la pista.

Un diseño muy cuidado

Más allá de las prestaciones técnicas, las Sonicsmash FF también cuidan el aspecto estético. Su diseño moderno y equilibrado encaja con la imagen actual del pádel, combinando líneas dinámicas con acabados sobrios que funcionan tanto dentro como fuera de la pista.

Esta combinación de tecnología, comodidad y estilo ha convertido a este modelo en una opción atractiva para quienes buscan un calzado fiable sin renunciar a una imagen cuidada. No se trata solo de jugar mejor, sino de hacerlo con confianza y sensaciones positivas desde el primer punto.

En definitiva, las Asics Sonicsmash FF se consolidan como una zapatilla versátil y completa, pensada para acompañar al jugador en cualquier contexto, ya sea competición o juego recreativo, ofreciendo el equilibrio perfecto entre rendimiento, confort y diseño.