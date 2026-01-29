Arturo Coello y Delfi Brea, las estrellas de los XI PadelSpain World Padel Awards

La Caja Mágica se convirtió la tarde de este miércoles en el epicentro del pádel con la celebración de la undécima edición de los PadelSpain World Padel Awards (PWPA) 2025. En el marco de la Hexagon Cup, la gala anual de referencia en este deporte premió la excelencia, la innovación y el rendimiento deportivo de una temporada que ha consolidado al pádel como un fenómeno global imparable.

La ceremonia, que reunió a los principales actores y actrices del sector, desde jugadores/as hasta directivos y fabricantes, destacó por la masiva participación del público. Tras semanas de votación popular, un total de 339458 votos de lectores y aficionados de todo el mundo decidieron los ganadores de cada una de las 15 categorías que componen estos galardones.

Consagración y nuevas promesas

En el plano deportivo, Arturo Coello y Delfi Brea se alzaron con los galardones a Mejor Jugador y Mejor Jugadora, respectivamente. Para el vallisoletano, este premio supone un hito más en su corta pero prolífica carrera, demostrando que el nº1 no le llega por casualidad, sino a base de trabajo y constancia. Por su parte, Brea fue reconocida por su excepcional regularidad y liderazgo durante todo el ejercicio 2025.

El relevo generacional también tuvo su espacio con los premios a Francisco Guerrero y Martina Fassio como Jugadores Revelación, subrayando el gran estado de salud de la cantera española. En el banquillo, la figura de Jorge Martínez fue distinguida como Mejor Entrenador, reconociendo su labor táctica y formativa con los mejores jugadores del planeta.

Innovación: el gran motor de la industria

En el apartado de equipamiento, la marca Adidas se convirtió en la gran triunfadora de la noche al lograr el reconocimiento a la Mejor Pala (Metalbone 3.4), mientras que Wilson se llevó el premio a la Mejor Pelota y Babolat, por sus Jet Premura 2, el galardón a la Mejor Zapatilla.

La gala también contó con un momento muy emotivo al recibir Carolina Navarro, ex número 1 del mundo y retirada ahora de la competición, el Reconocimiento Honorífico a toda una trayectoria. Una carrera que le llevó a lo más alto del ranking y en la que ha contado siempre con un gran cariño por parte del público.

Palmarés Completo PadelSpain World Padel Awards 2025

Mejor Jugador: Arturo Coello

Mejor Jugadora: Delfi Brea

Jugador Revelación: Francisco Guerrero

Jugadora Revelación: Martina Fassio

Mejor Entrenador: Jorge Martínez

Mejor Pala: Adidas Metalbone 3.4

Mejor Pelota: Wilson Premier Padel Speed

Mejor Zapatilla: Jet Premura 2 (Babolat)

Mejor Club: NAC Nueva Alcántara Club

Mejor Torneo Profesional: FIP World Cup Pairs (Kuwait)

Mejor Circuito Amateur: Series Nacionales de Pádel

Mayor Innovación: Sistema luz Perimetral (Padel Galis)

Mejor Proyecto de Comunicación: Padel Review (Imanol Cano)

Proyecto Pádel Solidario: Regala Sonrisas (Martita Ortega)

Mejor Punto del Año: Agustín Tapia (FIP World Cup Pairs Kuwait)

Sobre los PadelSpain World Padel Awards: Los PWPA son los galardones independientes más prestigiosos de la industria del pádel. Organizados por el medio especializado PadelSpain, buscan reconocer anualmente a los mejores deportistas, productos y proyectos que impulsan el crecimiento de este deporte a nivel internacional.

La edición de este año ha contado con el apoyo de greenset, Taykus, Tienda PadelPoint y Padel Rivals como patrocinadores, así como a la Federación Española de Pádel, la International Padel Media Association, la PPA, la IPPA, la Professional Padel Coaches Association y la Hexagon Cup como colaboradores, además de The Imagine como productor.