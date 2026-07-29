Arrestan a un jugador de pádel por destrozos y amenazas en una tienda deportiva

Nicolás Xiviller, número seis del ranking en los Estados Unidos, ha sido detenido en Miami tras protagonizar un grave altercado en una tienda especializada en material deportivo. El deportista, de origen uruguayo y situado entre los mejores del ranking de Estados Unidos, está siendo investigado por varios delitos relacionados con daños materiales y amenazas a los trabajadores del Tennis Plaza de Miami.

Según informan las autoridades, el incidente ocurrió en una tienda deportiva ubicada en la ciudad de Doral. Las cámaras de seguridad registraron cómo el jugador comenzó a actuar de forma agresiva, tomando varias raquetas de los expositores y golpeándolas repetidamente contra el mobiliario hasta dejarlas inservibles.

Una reacción descontrolada

Cuando los empleados intentaron intervenir para detener la situación, el deportista reaccionó de manera hostil. De acuerdo con los testimonios, lanzó amenazas verbales, elevó el tono de la discusión y continuó causando desperfectos antes de abandonar el local. El valor de los objetos dañados se estima en 600 dólares.

Una vez en el exterior del establecimiento, el hombre continuó mostrando un comportamiento violento. Testigos aseguraron que golpeó la fachada del comercio y mantuvo una actitud intimidatoria hacia los trabajadores, aunque finalmente abandonó la zona sin que se produjeran daños personales.

Horas después del incidente, agentes policiales localizaron y arrestaron al jugador en una gasolinera situada a poca distancia del lugar de los hechos. Actualmente afronta cargos relacionados con agresión agravada, alteración del orden público y daños a la propiedad, además de una fianza cercana a los 6.000 dólares.

Pese a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el deportista ha negado las acusaciones durante el proceso judicial. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer qué circunstancias pudieron desencadenar su comportamiento durante el incidente.

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La tienda emitió un comunicado condenando lo sucedido y agradeciendo la profesionalidad demostrada por sus trabajadores. Al mismo tiempo, expresó el deseo de que el jugador reciba el apoyo necesario si atraviesa algún problema personal, señalando que espera que este episodio no marque de forma definitiva su trayectoria deportiva ni personal.