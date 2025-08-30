Arjen Robben cambia el balón por la pala: debut y victoria en el CUPRA FIP Tour

Arjen Robben dejó huella en el Real Madrid, Chelsea, Bayern de Múnich y en la selección neerlandesa con su zurda mágica aunque su carrera siempre estuvo marcada por las lesiones, y ahora ha decidido probar suerte con otra de sus pasiones: el pádel. Lo hizo debutando en el CUPRA FIP Tour, el circuito internacional de la Federación Internacional de Pádel, y sorprendió a todos con una victoria en su estreno.

El escenario fue el FIP Bronze de Westerbork, donde Robben formó pareja con su compatriota Werner Lootsma. El estreno no pudo ser más emocionante: remontaron, salvaron seis bolas de partido y terminaron ganando 4-6, 6-3 y 7-6 a Ralph Boekema y Mark Weldmate (también exfutbolista). Un triunfo que les abrió las puertas del cuadro principal.

Allí la aventura fue corta: cayeron con claridad por 6-1 y 6-0 ante Sten Richters y Thijs Roper, dos jugadores de ranking FIP (155 y 144) que, pese a la contundencia del marcador, no dudaron en elogiarlo: “Es el mejor exfutbolista profesional jugando al pádel”, reconocieron.

Descubrió el pádel en Alemania

El debut de Robben no pasó desapercibido. Las gradas se llenaron para ver a una leyenda del fútbol neerlandés, que ya había mostrado su pasión por este deporte. Descubrió el pádel en Alemania, donde llegó a jugar hasta tres veces por semana, y en los últimos años incluso se había dejado ver en partidos de exhibición con Robin van Persie, Juan Lebrón y Ale Galán. La fiebre es tal que se construyó una pista en el jardín de su casa.

Robben es un apasionado del pádel / RC Westerbork

“No creo que pueda tomármelo tan en serio. Empecé con pocas expectativas, aunque intenté luchar en la pista y hacer todos los puntos posibles”, confesó el propio Robben tras el torneo. Palabras que muestran que el fútbol le dio toda la gloria, pero ahora el pádel es puro disfrute.

El exfutbolista no esconde que quiere seguir ayudando a crecer este deporte en Países Bajos, tal y como hizo Zlatan Ibrahimovic en Suecia: “Él lo ha convertido en algo importante allí, yo creo que puedo hacer lo mismo en mi país”, apuntó.

Quién sabe si el FIP Bronze de Westerbork será solo una anécdota o el inicio de un nuevo camino. Lo cierto es que Robben ya tiene algo que contar: en su primera aventura con la pala, consiguió ganar un partido oficial y demostrar que el gen competitivo sigue intacto.

El fútbol perdió a su extremo eléctrico, pero el pádel ha ganado a un jugador que, aunque no lo busque, ya se ha convertido en uno de sus mejores embajadores.