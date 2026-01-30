Ari Sánchez: "No queremos el número uno ahora; nuestro proyecto es a medio-largo plazo"

Son la pareja de moda en el circuito y en la Hexagon Cup que se está celebrando en la Caja Mágica de Madrid están cumpliendo con las expectativas que se habían creado cuando anunciaron que se juntaban como pareja. De momento han saldado sus tres partidos de la fase de grupos con tres victorias dando seis puntos a su equipo, curiosamente el RL9 de Robert Lewandowski, delantero del Barça del que ambas jugadoras, culés, son fans.

En las diferentes ruedas de prensa de Andrea y Ari hemos conocido claramente cuáles son sus objetivos, su metodología, donde tienen el foco en estos momentos y, entre otras cosas, que siente la una por la otra en la pista. Han sido claras en todo momento y sinceras, sobre todo al preguntarles por el objetivo que se han marcado en 2026 y si se ven luchando por el número uno.

El número uno no es el objetivo... por ahora

Ari, la veterana del equipo, lo tiene claro: "No tenemos que pensar en eso, no estamos en este momento, estamos en el momento de trabajar juntas, de disfrutar, de crecer como jugadoras. El objetivo ahora mismo no es el número uno sino seguir haciendo lo que estamos haciendo, entrenar, jugar buenos partidos, practicar lo que estamos entrenando y creo que es un proyecto a medio-largo plazo. No queremos el número uno ahora, sé que lo tenemos que construir, es un camino largo, pero estoy feliz de que esté Andrea a mi lado, ayudarla y que me ayude y en unos meses ya veremos dónde estamos. El objetivo es crecer como pareja, jugar bien, ir partido a partido y disfrutar juntas".

El aprendizaje de Andrea

Sin duda Andrea está encontrando muchos cambios en los entrenamientos, que ahora son más duros según se desprende de lo que explican las jugadoras, sin embargo, la de Castellbisbal asegura que "voy muy contenta a entrenar porque en cada entreno me voy sabiendo algo nuevo, aprendo muchísimo con el nuevo equipo, he estado super cómoda en todo momento y al final lo que quiero es aprender y sacar lo mejor de mí junto a todo el equipo, así que voy supercontenta a entrenar todos los días".

A su lado, Ari asentía lo que explicaba su compañera y aprovechó para apuntillar que "a mí me dice que va más contenta que antes. Hubo una frase que me dijo ‘Antes no me gustaba ir a entrenar pero le estoy cogiendo el truquillo y tengo ganas". Son estos pequeños detalles que están construyendo a una pareja que en 2026 habrá que tener muy en cuenta.

Ari se abraza a Canali, entrenador del equipo RL9, tras el tercer triunfo / Hexagon Cup

Muchos deberes

La de Reus desveló que en pista están practicando cosas que no les gustan y que tienen que añadir a su juego de manera más 'forzada' ya que "no nos salen de manera natural". Preguntada por exactamente cuáles son las facetas a mejorar, la ex número uno dejó una buena lista de deberes: "Practicar sobre todo golpes que no son naturales o que no estamos acostumbradas como en mi caso intentar rematar un poco más cuando la bola me queda fácil o intentar apretar la víbora, dar volumen en el globo, tirar un buen globo que a lo mejor me estaba faltando un poco el año pasado... En el caso de Andrea también tiene cositas que está practicando como la volea de derecha, el rulo... la pegada ya la tiene pero si le añade el rulo creo que va a ser una jugadora muy difícil de leer y luego golpes de fondo, el revés, la derecha… en general golpes que tenemos que practicar".

Se ponen muy buena nota

Cuando tengan todo esto asumido y asimilado en su juego, y vista la gran compenetración que han demostrado nada más aterrizar en el 20x10, las rivales seguro que ya han empezado a estudiar a la pareja catalana que de momento se pone muy buena nota: “Sinceramente esperaba lo que está pasando porque confiaba mucho en Andrea y en el equipo que estamos creando. Tenía claro lo que quería y lo que necesitaba, he podido construirlo, he encontrado en Andrea lo que ya sabía, es joven, tiene un juego inocente y eso es super positivo, me viene super bien y le pongo un 9. Quizás no me esperaba un 9 ya esta semana pero teníamos muy buenas sensaciones entrenando".

Andrea Ustero durante el partido de este viernes / Hexagon Cup

No quieren de momento el número uno, pero sí estar con las mejores: "Hemos entrenado fuerte estas semanas porque sabíamos que si queríamos luchar por cosas grandes teníamos que entrenar mucho, esto hemos hecho y creo que se está demostrando en pista este nivel y estoy muy feliz.", confiesa Ari.

Andrea tampoco se queda corta alabando el juego de su nueva compañera: "Me esperaba esta semana (los buenos resultados) porque sabemos cómo jugamos la una con la otra, confío plenamente en ella porque sé que me va a fallar muy poco así que feliz y a por un pasito más", dijo la zurda.