Ari Sánchez y Paula Josemaría rompen su racha y el número uno da un vuelco inesperado

La batalla por el número uno del cuadro femenino dio un vuelco inesperado en Dubai. Paula Josemaría y Ari Sánchez, que llevaban una racha de tres títulos consecutivos (Milán, Newgiza y el Mundial por parejas), cayeron en semifinales tras una auténtica batalla en la pista central del Hamdan Sports Complex que duró nada menos que dos horas y 44 minutos y que fue la certificación de que Bea González y Claudia Fernández están de vuelta.

El resultado de 4-6, 6-7 (5) y 6-3 refleja exactamente lo que se vivió en el 20x10 en el partido que abría la jornada de semifinales del P1 de Dubai. Claudia y Bea perdieron el primer set, cierto, pero las sensaciones en la pista eran de que iban a por ello, a luchar cada bola, cada punto como si les fuera la vida. La pareja que enamoró a principios de temporada pero que había caído en cuartos de final en tres de los últimos cuatro torneos, parece que esta encontrando de nuevo su conexión y es por ello que fueron las primeras en ponerse por delante con una rotura. La insistencia de Ari y Paula en recuperar la iniciativa en el marcador fue preponderante, de tal manera que lograban el primer parcial con remontada.

Claudia y Bea se veían abajo en el marcador, pero no en el nivel en la pista. El partido se estaba decidiendo por detalles de tal manera que en el segundo set se llegó al tie break y la Perla y la Niña Maravilla lograban empatar el partido e irse al banco con la esperanza y fe intactas en sus posibilidades. Saltaron de nuevo al ruedo y el partido entro en una vorágine de pádel desordenado y mentalmente difícil de gestionar. Las rachas y crisis iban saltando de un lado al otro de la red al mismo ritmo que los golpes maestros de Paula y Ari y las respuestas inesperadas de Claudia y Bea.

Pero fueron ellas, las número tres, quienes conseguían llegar a la meta primero y con ello se plantan a la final de este domingo como ya hicieron en Milán y ponen la lucha por el número uno patas arriba. Con esta derrota y el posterior triunfo de Gemma Triay y Delfi Brea, Ari y Paula ya no dependen de sí mismas para conseguir el número uno a final de año. Matemáticamente todavía pueden conseguirlo... pero se aleja un poco más.

Gemma y Delfi jugarán una nueva final / Mariano Castro/FIP

Y es que Gemma y Delfi no fallaron en su cita de semifinales ante Andrea Ustero y Sofi Araújo. La menorquina y la bonaerense no dieron opción a sus rivales y con un pádel muy sólido se llevaron el duelo por un 6-1 y 6-2 llegando a la final con un estado de ánimo absolutamente positivo sabiendo que un nuevo título les llevaría disparadas al número uno por el que tanto han luchado todo el año. Están cerca, muy cerca, pero les queda todavía un poco de camino por recorrer.

El partido no tuvo más historia. Andrea Ustero y Sofi Araújo se vieron desbordadas por sus rivales lo que anímicamente afectó más de la cuenta a la catalana, que antes de iniciar la segunda manga parecía que ya había dado el partido por perdido. Su compañera le exigía un cambio de actitud, que se liberara de los nubarrones en la cabeza, su entrenador, Pablo Aymá, le pedía un cambio de cara, que le mirara a los ojos. Pero Ustero ya estaba con esa mirada perdida, derrotada.

Algo cambió en la segunda manga. Andrea empezó a encontrar esta magia con la que acompaña sus golpes y Sofi, mucho más prendida, buscaba ganar puntos desde la red con agresividad y creyendo en la remontada. Pero era tarde, Gemma y Delfi no fallaban y sumaban y sumaban hasta que llegó el abrazo final que explicitaba el pase a la final.