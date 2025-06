Ari Sánchez y Paula Josemaría ejercen su tiranía en Buenos Aires

Tras una semana de muchas emociones en Buenos Aires, donde el pádel tomó el mando y el público respondió de manera abrumadora logrando, incluso, el récord de presencia de espectadores en un partido con 16.056 espectadores en el Parque Roca, llegó el día de las finales. Abrieron jornada las chicas y Ari Sánchez y Paula Josemaría realizaron el partido que necesitaban para coronarse como campeonas ante Bea González y Claudia Fernández a las que ganaron por 6-2 y 6-2.

Las número uno sabía que no podría dar su 100% porque Paula Josemaría estaba enferma. Pasó una mala semana llegando incluso a los 39º de fiebre. Pero cuando la extremeña se mete en un 20x10 le da igual su salud. Lo da todo y excelentemente acompañada por la catalana fueron minando la moral de Bea González y la jovencísima Claudia Fernández, que no estuvo cómoda en ningún momento y vio como Paula la desactivaba constantemente.

Y es que Ari y Paula habían perdido la semana pasada ante la Perla y la Niña Maravilla en las semifinales de Asunción, así que no querían 'manchar' más su curriculum ante Bea y Clau a las que en sus seis enfrentamientos contando la final de este domingo, las número uno han ganado cinco. Unas estadísticas que no engañan.

Las número uno, además, defendían título en el torneo argentino, celebrado en Mar del Plata el año pasado, así que no querían sorpresas tras ver cómo Gemma Triay alcanzó el número uno. Un número uno efímero ya que este domingo volvió a perder.

Con esta victoria, Sánchez y Josemaría suman el tercero de esta temporada tras coronarse en Riad y Bruselas, y el 14º de su carrera en Premier Padel, 40º de su carrera. Con esta contundente victoria en la final bonaerense, Ari y Paula recuperan el número uno después de una exhibición de Paula Josemaría quien ya estuvo enferma en Qatar y bromeó diciendo que enferma juega mejor.

Quizás lo que fue una broma en Qatar sea una realidad porque sin duda Paula, que lo pasó muy mal toda la semana, fue la MVP del partido con un juego espectacular.

Agradecimientos y lágrimas

Ari Sánchez agradeció ese esfuerzo a su compañera: "Quiero agradecer el apoyo a este público porque es una auténtica locura. Veníamos de perder con ellas en Paraguay pero ante las dificultades demostramos que sacamos nuestra mejor versión. No tengo palabras para agradecer el esfuerzo de Paula que no sabía si podría jugar la final. Argentina es un país que se nos da muy bien así que ojalá volvamos muchos años".

Paula, que no pudo contener las lágrimas en el banquillo tras ganar el partido, aseguró que "las lágrimas vienen de hacer una semana de mucho esfuerzo. Noches sin dormir, escalofríos, he estado muy mala pero la fuerza me la habéis dado todos vosotros porque no me podía perder este torneo. Espero el año que viene volver y demostrar un poco más la dinamita porque hoy no la pude mostrar. Pero estoy muy feliz"