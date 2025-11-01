Ari Sánchez y Paula Josemaría, las campeonas sin fronteras

Había mucho en juego en la final femenina. La pareja de los récords, Ale Salazar y Martina Calvo, se presentaba a la final con la esperanza de lograr algo histórico. Ser la jugadora más veterana y la jugadora más joven de la historia en ganar un título de Premier Padel. Ya lo consiguieron en el status de finalistas, pero ellas querían batir estos hitos 'edadistas' con un título bajo el brazo.

Por el otro lado estaban Ari Sánchez y Paula. Sus objetivos eran muy distintos. Ganar el título en Newgiza suponía recortar diferencias en la batalla por el número uno con Gemma Triay y Delfi Brea, quienes ocupan el trono actualmente a falta de cuatro torneos para finiquitar la temporada. Además, sería la primera vez esta temporada que lograban dos títulos seguidos, algo a lo que estaban acostumbradísimas en años anteriores.

Las dos parejas partían con objetivos distintos en la final / Premier Padel

Con todo ello arrancó la final en Giza. Un break de entrada de Ari y Paula consolidado con un juego en blanco para el 2-0 hacía presagiar el dominio absoluto de las número dos. Pero en cuanto Martina se sacudió de encima los nervios empezó a carburar su pádel frente a la lluvia de golpes a la que la sometieron las pupilas de Gilardoni, que no le daban respiro provocando un auténtico 'neverón' a Salazar.

Con Martina a pleno rendimiento, pudo entrar mucho más en juego la madrileña y, pese a que estaban en constantes aprietos y obligadas a salvar bolas de rotura una y otra vez, lograban mantenerse cercanas en el marcador. Sin embargo, no conseguían romper el servicio de sus rivales y después de 49 minutos veían como se les escapaba el primer set.

Ari y Paula han demostrado en Newgiza que ya vuelven a ser la temida pareja de antes / Premier Padel

Fue un duro golpe para Salazar y Calvo. Y cuando a Ari y Paula les muestras debilidades estás más próximo al sufrimiento que al éxito y las número dos no dudaron en dar un paso adelante y formalizar su superioridad en el segundo set. Gilardoni les pedía un partido tranquilo pero que no lo confundieran con jugar dormidas y, en cuanto hallaron ese equilibrio ya todo fue un camino de rosas.

Todo excepto el primer juego del este segundo set, donde se vieron obligadas a salvar dos bolas de break. Fue en ese momento donde se rompió el partido. Salazar y Calvo, muy afectadas por perder el primer set y las dos oportunidades de ponerse por delante en el segundo, ya no dieron pie con bola.

Ale y Martina, sonrientes antes de empezar la final / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Cuatro errores seguidos de Ale, uno de Martina, 10 puntos seguidos de Ari y Paula... todo se decantaba hacia las número dos y tan solo necesitaron 24 minutos para saldar la segunda manga con un juego arrollador que las llevó al título con un 6-3 y 6-0 que habla por sí solo.

Con este título, Ari y Paula logran la corona número 43 de su carrera como pareja, la 17ª en Premier Padel y, además, entran en la historia del Padel por ser el primer binomio en ganar títulos en los cuatro continentes donde se disputan torneos de Premier Padel, Europa, Asia, América y ahora África. Ya solo les queda Oceanía, pero en cuanto Premier Padel llegue a ese continente ellas estarán ahí para lograr lo nunca visto, si no, al tiempo.

La mejor noticia es que están de vuelta y siguen en la batalla por el número uno recortando 600 puntos respecto a sus rivales en esta carrera, Triay y Brea. Además, lo han conseguido con una contundencia absoluta sin ceder un solo set en todo el torneo egipcio.