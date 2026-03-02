Ari Sánchez, nueva embajadora de la gama Arrow_hit de adidas Pádel

La innovación y la precisión marcan el paso de la temporada 2026 en adidas Pádel. La firma alemana presenta su nueva gama Arrow_hit, una colección concebida para elevar el control y la exactitud a su máxima expresión. Y lo hace de la mano de la mejor embajadora posible: Ari Sánchez, la que fuera número uno del mundo y referencia indiscutible en el circuito profesional.

La jugadora catalana se convierte en la imagen oficial de esta revolucionaria línea y protagoniza un potente spot de lanzamiento que pone el foco en el ADN de la colección: la precisión bajo presión. En la campaña, Ari se enfrenta en un duelo de puntería con un campeón de España de tiro con arco, una metáfora visual que conecta directamente con el concepto de exactitud milimétrica que persigue Arrow_hit.

La pieza audiovisual refuerza la idea de que, en el pádel moderno, la tecnología puede marcar la diferencia en cada impacto. Cada golpe exige control, estabilidad y capacidad de decisión en décimas de segundo. Esa es precisamente la filosofía que inspira esta nueva familia de palas.

La gama Arrow_hit está compuesta por seis modelos pensados para distintos perfiles de jugador. En lo más alto se sitúan Arrow_hit y Arrow_hit CTRL, las versiones más avanzadas a nivel tecnológico. Justo por debajo aparecen Arrow_hit Carbon y Arrow_hit Carbon CTRL, que mantienen el alto rendimiento, aunque prescinden de una de las innovaciones estrella de la colección.

Toda la colección Arrow_hit / Adidas

La línea se completa con dos modelos específicos para jóvenes jugadores, reafirmando la apuesta de la marca por el crecimiento del pádel desde la base y ofreciendo materiales adaptados a las necesidades de las nuevas generaciones.

Entre las principales novedades técnicas destaca el IBS (Intelligent Balance System), un sistema de raíles laterales con peso móvil que permite personalizar el balance y el peso de la pala según el estilo de juego de cada deportista. Esta tecnología abre la puerta a una configuración mucho más precisa y adaptable.

Los jugadores pueden ajustar el balance del peso gracias al IBS / Adidas

La segunda gran innovación es la fibra ASC (adidas Signature Carbon) en la cara de la pala, cuyo patrón integra los logos de la marca a lo largo de la superficie y optimiza el equilibrio entre potencia y control. A ello se suma una nueva estructura en el corazón, con nervios de carbono que atraviesan la zona central para aumentar la resistencia a la torsión y mejorar la estabilidad en el impacto.

Como broche final, adidas ya ha adelantado que la pala firmada por Ari Sánchez llegará al mercado en junio, consolidando la apuesta por unir innovación, rendimiento y talento de referencia. Con Arrow_hit, la precisión deja de ser un detalle para convertirse en el auténtico centro del juego.