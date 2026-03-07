Ari Sánchez le gana la partida a Paula Josemaría y se mete en la final

El destino quiso que el primer enfrentamiento entre Ari Sánchez y Paula Josemaría tras su separación llegara en un gran escenario. Las semifinales del P2 de Gijón enfrentaron a las dos exnúmero uno del mundo, ahora en lados opuestos de la red, y el triunfo cayó del lado de la catalana. Ari Sánchez y Andrea Ustero se impusieron a Paula Josemaría y Bea González por 6-2, 3-6 y 6-4 para sellar su pase a la final del torneo asturiano.

El duelo, esperado desde que ambas decidieron emprender caminos distintos tras años dominando el pádel femenino, llenó las gradas del Palacio de Deportes de La Guía y cumplió con todas las expectativas de intensidad y emoción.

Sánchez y Ustero comenzaron el partido con mucha autoridad. La pareja formada por la de Reus y la joven jugadora de Castellbisbal marcó el ritmo desde el inicio, con una Andrea muy agresiva y una Ari sólida en el fondo de la pista. Esa combinación les permitió llevarse el primer set por un claro 6-2.

La reacción llegó en el segundo parcial. Josemaría y González subieron el nivel, especialmente Bea, que tomó protagonismo en la red y permitió a su pareja recuperar sensaciones. La dinámica cambió y encadenaron varios juegos consecutivos para cerrar el set por 3-6 y mandar el partido al tercero. Ari confesó que el partido tuvo momentos complicados. “Ha sido un partido bastante duro. En el segundo set he sufrido bastante, pero también contenta de haber sacado adelante esa situación difícil para mí”, reconoció, aunque supo reaccionar cuando el encuentro entró en su fase decisiva. "En el tercero he vuelto a ser yo misma, a tirar, a gritar. Me quedaría con que hemos sabido salir de una situación que para era bastante difícil mentalmente para mí", reconoció.

En el set definitivo regresó la mejor versión de Ari Sánchez. La catalana volvió a dominar los intercambios en los momentos clave y, apoyada en el gran partido de Ustero que siguiendo las instrucciones de su compañera se puso el brazalete de capitana, logró abrir ventaja. Aunque Paula y Bea recortaron distancias y mantuvieron la tensión hasta el final, Ari y Andrea cerraron el duelo con un trabajado 6-4.

Más allá del resultado, el encuentro tenía una evidente carga emocional para Sánchez. Tras el partido, la catalana reconoció que no fue un duelo cualquiera. “Estaba muy nerviosa, pero sabía que solo eran nervios y sabía me tenía que volver a activar, a concentrarme, a ceñirme a la táctica, a lo que tenía que hacer en lugar de pensar en otras cosas”, admitió después del encuentro, explicando que incluso el calentamiento previo tuvo un punto extraño. “El peloteo antes del partido ha sido raro porque tenía a Paula enfrente”.

Con esta victoria, Ari Sánchez y Andrea Ustero se meten en la final del P2 de Gijón tras superar una semifinal de enorme carga simbólica, en la que la catalana logró imponerse, por primera vez, a quien fue su gran compañera de éxitos en el circuito.