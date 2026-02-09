Ari Sánchez inicia una nueva etapa con Adidas

Ariana Sánchez abre un nuevo capítulo en su carrera deportiva. La jugadora catalana, número tres del pádel mundial, anunció a través de sus redes sociales su fichaje por Adidas, confirmando así el cambio de marca de pala tras varias temporadas vinculada a HEAD. Un movimiento que SPORT ya había adelantado y que ahora se hace oficial con la presentación de la jugadora como nueva embajadora de la firma alemana.

El anuncio se produjo mediante un vídeo publicado en Instagram en el que la de Reus aparece empuñando su nueva pala y mostrando su ilusión por esta nueva etapa profesional, en la que se une a una de las marcas más potentes del deporte internacional. La publicación, apela al apodo que ha acompañado siempre a la jugadora catalana 'Magic' Ari y, con una barita mágica, se convierte en jugadora de Adidas.

El fichaje de Ari Sánchez supone un refuerzo estratégico para Adidas en el pádel femenino. La marca ya cuenta con figuras destacadas del circuito profesional como Ale Galán y Marta Ortega y suma ahora a una de las jugadoras más dominantes de los últimos años, referencia del circuito junto a su compañera Paula Josemaría.

Para la jugadora catalana, el cambio de marca llega en un momento de plena madurez deportiva y de cambios importantes en su carrera. Tras consolidarse como una de las líderes del circuito internacional y acumular títulos en Premier Padel, Ari inicia esta nueva etapa con el objetivo de seguir ampliando su palmarés y evolucionando su material técnico de competición. Cambio de marca y cambio de pareja con la separación de Paula Josemaría y el nuevo proyecto junto a Andrea Ustero.

El vínculo con HEAD deja atrás una etapa de crecimiento y éxitos. Durante esos años, Sánchez se consolidó en la élite mundial y contribuyó al desarrollo de modelos de pala vinculados a su estilo de juego, caracterizado por la inteligencia táctica, la solidez defensiva y la capacidad de construcción del punto.

Ari Sánchez cambia de pareja y de pala en 2026 / Hexagon Cup

Adidas, por su parte, continúa reforzando su presencia en el pádel profesional, apostando por jugadoras capaces de liderar el crecimiento global de este deporte. La incorporación de la catalana encaja en la estrategia de la marca de impulsar el pádel femenino y asociarse con referentes deportivos de alcance internacional.

El anuncio del fichaje llega en pleno inicio de la nueva temporada, en la que Ari Sánchez volverá a competir por volver a lo más alto del ranking mundial. La nueva pala y la nueva pareja forman parte de un cambio que combina experiencia y tradición con juventud e ilusión.

Con esta unión, Adidas y Ari Sánchez comienzan un camino conjunto que nace con grandes expectativas y que promete convertirse en una de las alianzas más destacadas del pádel profesional en los próximos años.