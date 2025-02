Ari Sánchez: “Entre todos hay que llevar el pádel a otra dimensión”

Ariana Sánchez, nacida en Reus hace 27 años, está haciendo historia en el pádel junto a Paula Josemaría. Hoy parecen imbatibles y se han convertido en las reinas del pádel mundial. Cuando desde lo más alto del ranking miran hacia abajo, ven como las emás parejas van cambiando con el único objetivo de desbancarlas. Ellas trabajan para evitarlo.

Junto a Paula Josemaría habéis arrancado la temporada mejor imposible con un título en el Riyadh Season P1

Sí, estamos muy contentas. Creo que ha sido un torneo muy importante para nosotras pese a que la final no la jugamos (por la lesión de Bea González, rival en la final), pero aún así nos quedamos con las buenas sensaciones que tuvimos desde el primer día con Paula, desde el primer partido. Creo que estuvimos muy sólidas, muy agresivas, muy unidas dentro y fuera de la pista y que fue un torneo muy positivo. Seguimos con muchas ganas de seguir el año.

¿Acabasteis 2024 como número 1, empezáis 2025 ganando, habéis calcado la pretemporada para seguir en la misma línea?

Cada pretemporada es distinta. Yo en esta pretemporada he trabajado muy bien y he trabajado mucho, pero me he sentido muy bien físicamente, técnicamente, tácticamente también, con Ángel (González) hemos entrenado muchísimo así que terminé la pretemporada sintiéndome muy bien y con muchas ganas de empezar la temporada. Me sentía muy preparada.

va a ganar la que haga un año más completo, que sea más regular y que sepa mantener un buen nivel todo el año porque al final el año es muy largo y no tener altibajos es una de las claves.

¿Qué necesitaréis de más con las nuevas parejas que se han formado en la zona alta?

Creo que va ser un año muy reñido con muchas parejas que van a luchar por ganar títulos. Están Delfi (Brea) y Gemma (Triay) que son una gran pareja y ya lo demostraron en Riad. Van a ser muy agresivas y muy sólidas. También están Bea (González) y Claudia (Fernández) que van a ser más de lo mismo. Creo que va a ganar la que haga un año más completo, que sea más regular y que sepa mantener un buen nivel todo el año porque al final el año es muy largo y no tener altibajos es una de las claves.

¿Qué objetivos se marca una pareja que ha sido número 1 dos años seguidos?

Paula y yo somos dos personas muy competitivas que siempre queremos mejorar y entrenamos muy duro. Esta mentalidad de querer seguir estando arriba, de luchar por todo, ganar títulos por hacer historia juntas es lo que nos lleva a mantener el hambre para seguir estando arriba. Creo que va a ser muy difícil, como el año pasado, pero tenemos la experiencia de mantener ese número uno que fue más complicado que conseguirlo y creo que estamos más que preparadas y con mucha motivación. Además, después de que haya parejas nuevas que cada año se forman para querer ganarnos supone un extra de motivación para nosotras, ya que tenemos que estudiarlas, encontrar nuevas cosas para poder ganar a todo el mundo.

Ariana Sánchez durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

¿Cuándo eras pequeña y soñabas con ser número uno te imaginabas que serías así?

Me imaginaba siendo número 1 pero no sabía si lo conseguiría. No me arrepiento de nada, me veo y me veo muy bien, humilde, con las mismas ganas del primer día de seguir trabajando, con los nervios cuando voy a competir, me enfado cuando pierdo un partido, creo que me veo bien y estoy muy orgullosa de todo lo que estoy consiguiendo con mi equipo, con Paula, que creo que es algo muy grande. Sigo con muchas ganas de seguir haciendo esto aún más difícil de alcanzar para otras parejas.

Tengo la vida que siempre he deseado y lo estoy disfrutando mucho y espero que vengan aún cosas muy mejores.

¿Qué cambiarías de tu vida?

No cambiaría nada. Estamos en un momento muy bueno porque el pádel está creciendo pero tampoco somos muy famosas lo que te permite hacer cosas de la vida cuotidiana, podemos ir a todos los sitios, estar tranquilas. Obviamente después, en un torneo de pádel, todo el mundo nos conoce y nos hacemos fotos con la gente pero creo que tengo la vida que siempre he deseado y lo estoy disfrutando mucho y espero que vengan aún cosas muy mejores.

Es un deporte que está en pleno crecimiento, que tiene aún mucho margen de mejora y entre todos tenemos que mejorarlo, ir unidos y hacer crecer el deporte.

Ari en el momento de recibir el premio a la Mejor Deportista Catalana de 2024 / Valentí Enrich

¿Qué cambiarías del pádel?

Sinceramente no cambiaría nada. Es un deporte que está en pleno crecimiento, que tiene aún mucho margen de mejora y entre todos tenemos que mejorarlo, ir unidos y hacer crecer el deporte. Al final es lo que queremos todo el mundo, que el pádel crezca y que en unos años esté en otra dimensión.

¿Qué le dirías a Paula que nunca te has atrevido a decirle?

Nos conocemos mucho y creo que nos hemos dicho todas las cosas que pensamos. Ahora mismo no me viene nada especial que no le haya dicho nunca.

Nosotras jugamos en Gijón, creo que la gente se lo merece y seguro que va a ser un gran torneo.

¿Qué opinas del conflicto entre los jugadores y Premier Padel?

Creo que es un tema complicado. Las chicas tenemos un compromiso con Premier Padel, con los aficionados, con los promotores… todo el mundo está haciendo un esfuerzo muy grande y tenemos que ir todos en la misma dirección. Ellos han decidido tomar esta postura (no asistir al torneo de Gijón) y se tiene que respetar, pero nosotras tenemos una asociación de jugadoras muy fuerte, la IPPA (Asociación Internacional de jugadoras profesionales de pádel), que vela por nuestros intereses y estamos tranquilas porque yo confío cien por cien en ella. Al final hace que solo nos tengamos que centrar en jugar ya que están haciendo un gran trabajo. Nosotras jugamos en Gijón, creo que la gente se lo merece y seguro que va a ser un gran torneo.

¿Crees que está en peligro el pádel?

Creo que quien sale perjudicado de todo esto es el pádel. La imagen cuando salen conflictos o cuando hay problemas es lo que la gente ve. Creo que nos tenemos que centrar en mejorar todos juntos porque es un deporte que va a estar muy arriba. Así que tenemos que ir todos unidos, de la mano, y solo pensar en el bien del pádel. A mí a veces me duele ver un poco dañada la imagen del pádel.