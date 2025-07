Ari Sánchez: "Que la gente joven apriete tanto hace que todos seamos más profesionales"

Ariana Sánchez, nacida en Reus hace 27 años, es una mujer feliz con la confirmación de que podrá jugar de nuevo un torneo importante en su casa, o muy cerquita para ser exactos, en Tarragona, la ciudad que la vio crecer como jugadora. Sabe que jugar delante de los tuyos es importante emocionalmente y está deseando que llegue el Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1, del 27 de julio al 3 de agosto. Fue la embajadora este miércoles de la presentación del torneo junto al tarraconense Tonet Sans y atendió a SPORT unos minutos.

/es/noticiasLa preocupación principal era su estado físico después de que en Burdeos se la viera renqueante y muy mermada. Pese a que acabó el partido, algo que le honra, lo cierto es que no lo hizo al 100% cayendo junto a Paula Josemaría en cuartos de final a manos de Alejandra Alonso y Claudia Jensen perdiendo por 6-2 y 6-3.

Antes que nada ¿cómo estás de la lesión que te hiciste en el cuádriceps de la pierna derecha?

Bien, muy bien. Tenía una pequeña lesión, pero durante la semana la estoy recuperando. Ya tengo permiso para entrenar al pádel así que para la semana que viene estaré perfecta.

O sea que te veremos en Málaga.

Sí. La lesión fue pequeña y por suerte no me hice más daño de lo que ya tenía. Al final jugué casi sin moverme porque tenía mucho riesgo. No me rompí, por suerte, así que estoy contenta.

Cambiemos de tema. Estamos en Tarragona, al lado de tu casa, ¿Cómo viviste la elección finalmente de esta ciudad como sede este de P1 que se anunció primero en España, después en Barcelona y que finalmente se organiza en Tarragona?

Ya sabía hace tiempo que había la posibilidad de que fuera Tarragona y cuando lo confirmaron, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Tarragona no es mi casa en sí, pero lo considero también mi casa porque me he pasado muchos años aquí entrenando cuando era menor y vivía en Reus. Es una ciudad que me encanta, donde tengo muchísimos amigos, conocidos, entrenadores... Es una ciudad muy especial para mí y poder jugar aquí un torneo de Premier Padel es algo muy bonito, tengo muchas ganas y sé que lo voy a disfrutar mucho.

Es verdad que es de los torneos que marco en rojo y que quiero ganar, obviamente, pero creo que no voy a tener ningún tipo de presión

Lo vas a disfrutar, es todo ilusión, pero supongo que también es presión

Yo creo que la presión ya me la saqué cuando jugué los dos años en Reus. En el primero perdimos al final, pero el siguiente conseguimos ganar. Y ganar ese torneo en mi casa me sacó una espinita así que creo que ya no tengo presión. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí, que era ganar un título. Es verdad que es de los torneos que marco en rojo y que quiero ganar, obviamente, pero creo que no voy a tener ningún tipo de presión porque ya tengo la experiencia de haber jugado en casa. Sé lo que se siente y los nervios que voy a tener, pero me lo tomo como una motivación y estoy con mucha ilusión y muchas ganas de poder jugar delante de toda mi gente.

Ari Sánchez y Tonet Sans, protagonistas de la presentación / Premier Padel

¿Por qué tiene que venir la gente a Tarragona al Premier Padel?

Primero porque es una fecha ideal, tenemos toda la zona de la Costa Dorada. Tarragona es una ciudad muy bonita, luego está Reus, Cambrils, Salou... como destino turístico es muy bonito y hay mucha variedad. La gente ya ha respondido muy bien, el sábado no quedan entradas y para los otros días quedan pocas lo que significa que la gente también está con muchas ganas. Va a ser un torneo donde la gente va a disfrutar, lo va a vivir, va a haber show, va a haber buen pádel, reúne todas las características para que la gente quiera venir. Sobre todo porque es una fecha de vacaciones, en verano y creo que va a ser todo un éxito.

Hay que disfrutar mucho de lo que estamos consiguiendo porque es algo muy difícil y que tenemos que valorar.

Estáis en constante lucha por el número uno. Siempre decís que lo importante es a final de año pero al final es como una carrera que en cada torneo está cambiando de ganador ¿Cómo lo vivís?

Al final es una carrera de fondo. Cada semana va cambiando el ranking dependiendo de los resultados que tengamos esa semana y de lo que defendemos del año pasado. Yo creo que es una cosa que no tenemos que pensar, el ranking se decide a final de año y quedan muchos torneos, muchos puntos, dos Majors, otro que es como un Major (Master Final). Quedan muchísimos puntos a repartir, así que nosotras nos concentramos en entrenar, en dar lo mejor para nosotras, en seguir mejorando, en analizar las derrotas que tenemos para sacar conclusiones y mejorar para el siguiente torneo. Para el espectador es algo muy bonito, me recuerda mucho a la lucha que tuvimos Paula (Josemaría) y yo contra Alejandra (Salazar) y Gemma (Triay). Así que también tenemos experiencia en este tipo de luchas. Nos viene bien porque al final nos obliga a mejorar, a querer exigirnos siempre un poco más, pero sobre todo hay que disfrutar mucho de lo que estamos consiguiendo porque es algo muy difícil y que tenemos que valorar.

Ari Sánchez durante su parlamento en la presentación del P1 de Tarragona / FIP

Nosotros vemos a gente joven que aprieta tanto que nos obliga a seguir subiendo el nivel y eso es una rueda que ayuda y hace que todos seamos más profesionales

En cada torneo parece que se están batiendo récords de precocidad. ¿Cómo ves este crecimiento del pádel a nivel de gente tan joven?

Forma parte de la profesionalización del pádel. Eso hace que los niños empiecen más temprano a entrenar y a jugar al pádel lo que también es muy importante y ayuda a que estemos teniendo estos récords. Ello hace que seamos más profesionales, la gente joven ve que los de arriba ya tenemos preaprador físico, fisioterapeuta... todo un equipo que antes a lo mejor no teníamos. Yo creo que los jóvenes ven eso y desde pequeños se ponen a entrenar de manera más profesional. Saben lo que tienen que hacer para llegar arriba. Antes no teníamos ese espejo. Ahora saben qué es lo que tienen que hacer desde que empiezan porque son profesionales, tienen un equipo, entrenan mucho. Saben que van a tener momentos buenos, de presión, momentos malos... suben mucho más preparados. Además, nosotros vemos a gente joven que aprieta tanto que nos obliga a seguir subiendo el nivel y eso es una rueda que ayuda y hace que todos seamos más profesionales y que el deporte siga creciendo y evolucionando.

Ari Sánchez y Paula Josemaría en los cuartos de final de Burdeos / Premier Padel

Se están dando casos de jugadoras muy jóvenes que buscan a jugadoras veteranas seguramente para ver cómo se vive a nivel profesional. Tu viviste algo parecido con Ale Salazar. ¿Crees que es un buen recurso?

Claro, creo que es importante porque lo único que te puede faltar cuando eres menor o cuando eres más joven es esa experiencia de haber estado arriba, de haber ganado, que al final es imposible que lo tenga una persona de 16, 17 o 18 años. Es lo tienes que buscar en tu compañera. A mí me pasó cuando me llamó Alejandra, creo que fue una de las mejores cosas que me ha pasado. Siempre digo que tuve dos años que fueron un máster constante de aprender a gestionar victorias, derrotas, de cuando te iba bien, no venirte arriba, cuando te va mal, no venirte abajo porque siempre tenemos una nueva oportunidad cada semana. Entiendes que hay que seguir entrenando, ser consistente. Es una fórmula muy buena para gente joven.