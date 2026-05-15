Ari Sánchez y una brillante Andrea Ustero imponen su ley y ya esperan a las número uno

Los cuartos de final femeninos arrancaron en el Buenos Aires Premier Padel P1 con la mala noticia del día anterior de que Águeda Pérez y Lucía Martínez se daban de baja por la lesión de esta última. De esta manera, las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, pasaban directamente a semifinales sin tener que saltar a la pista.

La consecuencia era que Ari Sánchez y Andrea Ustero por un lado y Martita Ortega y Martina Calvo por el otro ya sabían, de ganar, con quien se medirían en semifinales. Y la realidad es que en el partido entre estas dos parejas el dominio de la dupla catalana fue absoluto desde el inicio. Nunca dieron opción a sus rivales a las que ganaron por un contundente 6-0 y 6-2 dando sin duda una de sus mejores imágenes en esta temporada.

Sobre todo Ustero quien, de nuevo en cuartos de final, demostró todo su talento. Ahora debe dar este paso adelante y demostrarlo también en semifinales para mantener el status que le confiere ser la tercera pareja del mundo.

En semifinales deberán mantener esta versión si quieren superar a las número uno con las que esta temporada se han enfrentado en tres ocasiones con dos victorias para Gemma y Delfi en la final de Gijón (6-4, 6-7 y 6-3) y las recientes semifinales en Asunción (7-6 y 6-2) mientras que Ari y Andrea vencieron en la final de Riad (3-6, 6-1 y 6-4). Se trata pues de un duelo con mucho picante que de estar las cuatro jugadoras inspiradas pueden ofrecer un gran espectáculo.

Cabe recordar que en Buenos Aires la pista es lenta y no premia la pegada, por lo que Ustero puede verse algo mermada en su juego ante las número uno. Pero si Ari saca la magia que mostró en cuartos y la de Castellbisbal esa zurda cruzada con ángulos estratosféricos, todo puede pasar.

La otra semifinal enfrentará a Bea González y Paula Josemaría contra Claudia Fernández y Sofi Araújo. Pero centrémonos primero en el partido de las número dos ante Alejandra Salazar y Alejandra Alonso. La pareja siete del cuadro venía de un auténtico duelo de titanes en octavos de final tras una remontada histórica ante Victoria Iglesias y Aranzazu Osoro de más de tres horas. "Es bonito para mi carrera poder despedirme de Buenos Aires pasando por la central", dijo tras el partido Salazar.

Y tuvo su bonita despedida en otro grandísimo partido en la central, con la grada llena, y luchando hasta el final ante unas Bea González y Paula Josemaría que por momentos temieron por el triunfo. Con las 'Alejandras' mucho más sueltas en la pista y aprovechando que las pegadas de Bea y Paula no obtenían premio, remontaron el primer set que las número dos no lograron ganar hasta el duodécimo juego evitando el 'tie break' en última instancia. En la tercera y definitiva manga, Paula puso una marcha más en su juego y logró desarbolar la estrategia de sus rivales para conseguir un trabajado triunfo en tres sets por 7-5, 2-6 y 6-2.

El último partido de cuartos de final del cuadro femenino enfrentaba a Claudia Jensen y Tamara Icardo a Sofi Araújo y Claudia Fernández. Se preveía un enfrentamiento muy igualado y de nuevo lo visto en la pista calcó al dedillo las predicciones. Fue un partido muy táctico, una partida de ajedrez donde las buenas sensaciones iba cambiando de barrio por minutos. Dieron primero Icardo y Jensen, la única jugadora argentina en la central del Parque Roca, después de un disputado set. Pero Clau y Sofi no estaban dispuestas a macharse de vacío y reaccionaron con mucho trabajo y logrando arrebatarles la iniciativa a sus rivales.

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Fernández se soltó mucho más mientras que Sofi encontraba golpes definitivos con más frecuencia logrando comer la moral poco a poco a las pupilas de Maxi Grabiel. En la tercera manga, el 3-0 fue un golpe demasiado duro para Jensen e Icardo que no consiguieron recomponerse ante unas rivales muy agresivas. Sofi y Claudia acabaron con la resistencia de la pareja hispano-argentina logrando el pase a semis tras vencer por 3-6, 6-3 y 6-1.