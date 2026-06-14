Ari Sánchez y Andrea Ustero conquistan Valencia y suman su segundo título del año

La Fonteta coronó este domingo a Ari Sánchez y Andrea Ustero. La pareja número tres del ranking conquistó el Premier Padel P1 de Valencia tras imponerse a Claudia Fernández y Sofía Araújo por 6-4, 3-6 y 6-2 en una final trabajada, cambiante y de gran nivel que confirmó el excelente momento de la dupla catalana.

El triunfo supone el segundo título de la temporada para Ari y Andrea tras el logrado en Riad y recompensa una semana exigente en la que incluso tuvieron que superar en semifinales a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, en tres sets.

El partido arrancó con mejores sensaciones para Claudia Fernández y Sofía Araújo. La madrileña y la portuguesa golpearon primero con un tempranero break que parecía confirmar la tendencia de toda la semana, ya que habían alcanzado la final sin ceder una sola manga. Sin embargo, Ari y Andrea reaccionaron con personalidad. La jugadora de Castellbisbal elevó notablemente su agresividad, comenzó a dominar los intercambios y, poco a poco, la pareja número tres fue inclinando la pista a su favor. Recuperaron la desventaja inicial y terminaron adjudicándose el primer set por 6-4 gracias a un juego cada vez más sólido y ofensivo.

La final del P1 de Valencia cayó del lado de Ari y Andrea / Premier Padel

Claudia y Sofi empatan el partido

La respuesta de las pupilas de Gaby Reca no tardó en llegar. En el segundo parcial, Claudia Fernández redujo considerablemente los errores no forzados y Sofía Araújo encontró premio a su propuesta agresiva. La portuguesa castigó con insistencia a sus rivales utilizando numerosas bolas al centro que generaron dudas constantes en la pareja catalana. El encuentro volvió a equilibrarse cuando Fernández y Araújo consiguieron el break decisivo en el séptimo juego para colocarse 4-3 arriba. A partir de ahí administraron la ventaja con solvencia hasta cerrar la manga por 6-3 y forzar el tercer set.

Partida de ajedrez en el set decisivo

El desenlace fue un auténtico intercambio de golpes. Los breaks se sucedieron en ambos lados de la red y el público valenciano disfrutó de una batalla llena de alternativas. La igualdad se mantuvo hasta el 2-2, momento en el que Ari y Andrea encontraron la rotura que acabaría marcando la diferencia. Esta vez sí lograron consolidar la ventaja con el 4-2 y, lanzadas por la inercia positiva, volvieron a romper el servicio de sus rivales para abrir una brecha prácticamente definitiva.

Con el marcador ya muy favorable, la experiencia de Ari y la energía de Ustero, muy concentrada en todo momento y elevando a cada partido que pasa su nivel, hicieron el resto. La pareja catalana no dejó escapar la oportunidad y cerró el encuentro por 6-2 para levantar el trofeo valenciano.

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Andrea Ustero, con solo 18 años, está demostrando que tiene madera de número uno / Premier Padel

Valencia confirma así el crecimiento de una unión que cada vez parece más consolidada. Después de alcanzar su cuarta final de la temporada, Ari y Andrea vuelven a tocar metal y presentan definitivamente su candidatura a discutir la hegemonía de las grandes favoritas durante el resto del curso. Mientras tanto, Claudia Fernández y Sofía Araújo se despiden con el sabor amargo de la derrota, pero también con la certeza de haber alcanzado su primera final como pareja y de haber dado un importante paso adelante en su proyecto conjunto.