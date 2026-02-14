Ari Sánchez y Andrea Ustero conquistan Riad tras un pulso épico ante las número uno

El primer gran torneo del año ya tiene campeonas inesperadas. Ari Sánchez y Andrea Ustero se proclamaron vencedoras en Riad después de derrotar a las número uno del ranking, Gemma Triay y Delfi Brea, por 3-6, 6-1 y 6-4 en una final intensa y cambiante que se resolvió tras una resistencia memorable de las campeonas.

El encuentro comenzó con dominio de Triay y Brea, que impusieron su ritmo desde el fondo de la pista y aprovecharon algunos errores de sus rivales para llevarse el primer set por 3-6. La solidez de la pareja número uno parecía marcar el camino de la final, pero la reacción de Sánchez y Ustero no tardó en llegar.

En la segunda manga, la catalana y la joven barcelonesa elevaron la agresividad, aceleraron el juego y comenzaron a encontrar soluciones ofensivas que descolocaron a sus oponentes. Con un pádel más directo y confiado, igualaron el partido con un contundente 6-1 que cambió por completo la dinámica de la final.

El set decisivo fue un ejercicio de carácter. Sánchez y Ustero lograron una ventaja clave, pero Triay y Brea demostraron por qué lideran el circuito, manteniendo el pulso hasta el último momento. La tensión se alargó hasta un desenlace dramático: las campeonas necesitaron diez bolas de partido para cerrar la victoria, reflejo de la igualdad y la exigencia del duelo.

Ari y Andrea van muy en serio

El título supone el primero de la temporada —y de la pareja— para Sánchez y Ustero, que antes de comenzar el curso habían insistido en que el objetivo no era luchar inmediatamente por el número uno, sino construir un proyecto sólido a medio plazo. Sin embargo, el triunfo en Riad lanza un mensaje claro al circuito.

Más allá del trofeo, la victoria confirma que la nueva dupla puede convertirse en una alternativa real al dominio de las principales parejas del ranking. En el primer gran escenario del año, Sánchez aportó experiencia y liderazgo en los momentos críticos, mientras que Ustero volvió a demostrar una madurez competitiva impropia de su edad.

La temporada apenas comienza, pero la final de Riad deja una certeza: el circuito femenino promete una lucha más abierta de lo previsto, y Sánchez y Ustero ya han demostrado que tienen el juego y la personalidad necesarios para aspirar a lo más alto.