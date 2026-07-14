Ari Sánchez y Andrea Ustero se caen de Málaga y el foco se traslada al estreno de las nuevas parejas femeninas

El Premier Padel Andalucía Málaga P1 ha perdido antes de tiempo a una de sus principales candidatas al título. Ari Sánchez y Andrea Ustero, terceras cabezas de serie del cuadro femenino, han causado baja por las molestias físicas que arrastra la jugadora catalana, una ausencia que altera el desarrollo del torneo y deja abierta una parte del cuadro.

La retirada supone un contratiempo para una pareja que llegaba a Málaga con el objetivo de seguir peleando por los puestos de privilegio del circuito. A Andrea le surgieron unos problemas físicos que obligaron a la dupla catalana a tomar la peor de las decisiones: darse de baja. Sin duda era mejor no arriesgar y centrarse en regresar en plenas condiciones para las próximas citas del calendario.

En su lugar entran en acción una pareja 'lucky loser' (perdedor afortunado) todavía por determinar. Recordar que Ari y Andrea entraban por la parte baja del cuadro donde se intuía una semifinal ante Bea González y Paula Josemaría, pareja dos, por lo que se abre un mundo a la malagueña para poder revalidar el título.

El mensaje de Andrea anunciando su ausencia en Málaga / RRSS

Nuevas parejas

El centro de atención este martes y miércoles estará en el estreno oficial de Alejandra Alonso y Marina Guinart, una de las uniones que más expectación ha generado del baile de parejas de las últimas semanas. También debutarán Alejandra Salazar y Aranzazu Osoro, una pareja que reúne la experiencia de la madrileña con el carácter competitivo de la argentina y que aspira a competir contra las mejores.

La jornada también permitirá ver por primera vez a Vero Virseda y Jimena Velasco, a Victoria Iglesias y Lorena Rufo, a Lucía Sainz y Sofía Saiz y a Marta Barrera y Jana Montes, seis proyectos que buscarán comenzar con buen pie esta nueva etapa y medir desde el primer día sus opciones en un cuadro femenino que afronta una profunda renovación.

Coquito Zamora firma la primera gran sorpresa

El torneo arrancó el lunes con una primera jornada muy exigente en el cuadro masculino, marcada por la igualdad y por varios encuentros de máxima intensidad. La gran sorpresa llegó de la mano de Coquito Zamora y Pablo Sánchez, que eliminaron por 7-6 y 6-4 a Pol Hernández y Guille Collado, una de las parejas llamadas a avanzar rondas en Málaga.

Con solo 18 años, Zamora continúa confirmando su enorme progresión apenas unos días después de proclamarse campeón de la FIP Junior Euro Padel Cup con la selección española. Junto a Pablo Sánchez, el joven español mostró una gran madurez para imponerse a una pareja con mucha más experiencia en el circuito.

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La jornada también dejó otros resultados destacados, como la victoria de los clasificados Santi Pineda y Diego García frente a Javi Ruiz y Xisco Gil, el triunfo de José Solano y Ramiro Pereyra tras superar la fase previa o el agónico pase de Lucho Capra y Luis Hernández, que necesitaron más de tres horas para superar a Fede Mouriño y Marc Quílez en el partido más largo del día. También sufrieron para avanzar Álex Chozas y Tino Libaak, que tuvieron que remontar un exigente encuentro a tres sets.