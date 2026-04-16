Ari y Paula volverán a verse las caras el día que la doble M se 'entrometió' en unas semis

El cuadro femenino del P2 de NewGiza ya tiene a sus cuatro semifinalistas tras una jornada de cuartos marcada por la autoridad de las principales favoritas… y por la irrupción de una pareja que rompe el guion previsto. La ‘doble M’, formada por Martita Ortega y la joven Martina Calvo, se cuela entre las mejores e impide que las semifinales sean las mejores posibles por ranking.

No hubo lugar para la sorpresa en el duelo que enfrentaba a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, frente a Marina Guinart y Vero Virseda. La pareja uno firmó un partido prácticamente perfecto, imponiendo un ritmo inalcanzable desde el primer punto para cerrar el encuentro con un contundente 6-0 y 6-2.

Igualmente demoledora fue la actuación de Bea González y Paula Josemaría. La dupla hispano-andaluza apenas concedió opciones a Bea Caldera y Carmen Goenaga, que llegaban en buen momento pero se vieron completamente superadas. El 6-0 y 6-1 refleja la superioridad de una pareja que sigue lanzada.

Algo más de resistencia encontraron Ari Sánchez y Andrea Ustero. Tras un primer set cómodo, sus rivales, Claudia Jensen y Tamara Icardo, reaccionaron y elevaron el nivel en la segunda manga, forzando un tie break muy disputado. Sin embargo, Ari y Andrea supieron gestionar mejor los momentos clave para sellar su pase con un 6-1 y 7-6 (6).

Andrea y Ari jugarán las semifinales este viernes / Premier Padel

Martina Calvo y Martita Ortega recuperan una gran versión

La nota inesperada de la jornada la pusieron Martita Ortega y la joven Martina Calvo. La pareja seis sorprendió al eliminar a Claudia Fernández y Sofi Araújo, cuarta cabeza de serie, en un partido de altibajos que terminó 6-0, 4-6 y 6-2. Más allá del resultado, volvió a evidenciarse que Fernández y Araújo aún buscan esa complicidad que les permita dar un salto definitivo.

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Con este desenlace, las semifinales prometen espectáculo donde. La ‘doble M’ está decidida a alcanzar su primera final, pero para conseguirlo deberá antes superar nada menos que a Triay y Brea, la pareja más sólida del circuito este año. La otra semifinal verá de nuevo un cara a cara entre Ari Sánchez y Paula Josemaría que, de momento, se han medido en las semifinales en Gijón con triunfo para la catalana, y en las semis de Miami con victoria para la extremeña. Este viernes habrá desempate.