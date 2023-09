Ari y Paula se estrenan en París

Ganaron en la final del torneo a Marta Ortega y Gemma Triay por 6-2 y 6-4 La pareja conquistó su primer título en el circuito Premier Padel

A la tercera fue la vencida. Tras las derrotas en las finales de Roma y Madrid, Ari Sánchez y Paula Josemaría conquistaron su primer título en el circuito Premier Padel: en el Greenweez Paris Major Premier Padel, las dos españolas -pareja número 1 del mundo- no dieron opción a Marta Ortega y Gemma Triay y se proclamaron campeonas en París, iluminando la pista Philippe Chatrier con un juego casi perfecto.

Ante la pareja número 2 del mundo, que había triunfado en el Foro Itálico al imponerse por 7-5 en el tercer set, Ari y Paula empezaron fuertes: gracias a dos puntos de break, rompieron en dos ocasiones el saque de sus rivales, sin ceder nunca el suyo (ni siquiera un punto de break concedido). El 6-2 final reflejó con exactitud un primer set unilateral debido a la superioridad de las dos españolas. En el segundo juego Ortega y Triay tuvieron una reacción y se volvieron más agresivas: el partido se equilibró, al menos hasta el 2-2. Entonces Ari y Paula volvieron a romperse y con 5-3 a su favor desaprovecharon tres bolas de partido. La pareja número 2 del mundo logró alargar el partido, incluso fallando un break en el 5-4 después de haber anulado otro punto de partido: al final, sin embargo, Ari y Paula lograron cerrar 6-2, 6-4 en una hora y 29 minutos.

Tras dos derrotas ajustadas al título -la de Madrid ante Delfi Brea y Bea González, 7-6 en el tercer set, fue increíble- era el momento de celebrar para las dos españolas. "Una semana especial, hemos ganado nuestra primera Premier Padel después de que las otras veces habíamos perdido las finales", las palabras de una Ari Sánchez que vuelve a cotas altas, "Estamos en Roland Garros, un lugar con una historia increíble y muy especial para mí. Tenía dudas, un poco de miedo, poca confianza: he mejorado, gracias sobre todo a Paula y a todo el staff, así como a mi familia".

"En mi ranking personal pongo este título muy alto, es especial jugar aquí", confirmó Paula Josemaría, "siempre he soñado con ser profesional y encontrarme jugando en Roland Garros, un lugar especial: estoy feliz, me emocioné y lloré. Ahora lo celebramos y disfrutamos del momento. A los que me preguntan cómo me siento después de esta victoria, sólo puedo responderles 'muy feliz'".