Ari y Paula conquistan el mundo: su tercera corona consecutiva brilla en Kuwait

Ari Sánchez y Paula Josemaría han vuelto a hacerlo. La pareja española se proclamó campeona de la primera y prestigiosa FIP World Cup Pairs, el Mundial de pádel por parejas, sumando así su tercera victoria consecutiva tras los títulos logrados en Milán y NewGiza. Un éxito que las coloca de nuevo en la cima emocional del circuito y las acerca peligrosamente al liderato de Gemma Triay y Delfi Brea, a las que recortan distancia en el ranking hasta los 1.510 puntos.

La conquista de Kuwait tiene un valor especial. No solo por los 2.000 puntos que otorga para el ranking FIP y para la Race hacia las Finals de Barcelona, sino por la magnitud del torneo y la manera en que lo lograron: con autoridad, inteligencia táctica y una complicidad que las convierte, hoy por hoy, en el dúo más en forma del planeta pádel. Ari y Paula dominaron la final con un doble 6-3, firmando una victoria tan contundente como estratégica.

El partido, disputado en la Arena Kuwait, tuvo un inicio eléctrico, casi caótico, con seis quiebres en el primer set y nueve en total, un fenómeno poco habitual cuando sobre la pista están las dos mejores parejas del mundo. Pero ahí emergió la versión más sólida de Sánchez y Josemaría: Ari, estratosférica en defensa y precisión; Paula, genial al entrar siempre en el momento justo, cambiando el ritmo del encuentro como quien dirige una orquesta.

Triay y Brea, dominadoras del ranking mundial, no encontraron su mejor versión. La balear sufrió especialmente en la diagonal con Sánchez, un duelo que Ari convirtió en su territorio con golpes milimétricos y una lectura impecable del juego. Cada punto ganado parecía una reivindicación, una declaración de intenciones de que el trono mundial sigue estando a su alcance.

Con el primer set sellado 6-3, la dinámica se mantuvo en el segundo. Gemma y Delfi intentaron reaccionar, pero el impulso fue efímero. En el 2-2, Ari y Paula encontraron el quiebre definitivo al saque de Triay y desde ahí no soltaron el control del marcador. Otro 6-3 rubricó una victoria limpia, sin altibajos, que las confirma como la gran amenaza para el dúo argentino-español.

Más allá de los números, lo que distingue a Sánchez y Josemaría es su madurez competitiva. Han aprendido a sufrir, a adaptarse, a transformar su defensa en ataque con una sincronía admirable. En Kuwait mostraron la versión más completa de su pádel: paciente, sólido y, sobre todo, ganador.

El balance global entre ambas parejas sigue favoreciendo a Triay y Brea, con siete victorias en nueve enfrentamientos, pero la tendencia ha cambiado. Ari y Paula han ganado los tres últimos duelos consecutivos, recortando diferencias también en sets (ahora 15-9) y en juegos (118-104). La lucha por el número uno promete emociones fuertes en lo que resta de temporada.

La 'tercera' de Ari y Paula no es solo un título más. Es una confirmación de que están en su mejor momento, de que su química sigue creciendo y de que su ambición no conoce límites. En Kuwait levantaron una copa que lleva grabado un mensaje claro: el mundo del pádel vuelve a tener dos reinas con hambre de gloria.