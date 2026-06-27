Ari y Andrea se cargan a las número uno con un pádel de alto voltaje y Giulia y Nuria rozan el milagro
Ari Sánchez y Andrea Ustero se exhibieron en la Plaza Mayor de Valladolid con un juego excelso y eliminaron a las máximas favoritas Gemma Triay y Delfi Brea mientras que Bea González y Paula Josemaría sufrieron ante Rodríguez y Dal Pozzo
Angie F.G.
Ari Sánchez y Paula Josemaría volverán a verse las caras en una final, la de Valladolid, a la que llegaron con sensaciones muy distintas. La catalana ofreciendo un nivel sensacional y ganando a las número uno en un auténtico partidazo; la extremeño habiendo sufrido lo indecible para salvar unas semifinales ante una pareja procedente de la qualy y con cinco partidos en sus piernas. Emociones muy diferentes pero que ambas sirven para afrontar una final que se prevé de lucha incesante.
Ari Sánchez y Andrea Ustero han dado un paso adelante. Ya es definitivo. Han crecido en confianza, en seguridad, en agresividad y en madurez. La pareja nacida con la vista puesta en el futuro ha acelerado todos los plazos y, seguramente, firmó en las semifinales del P2 de Valladolid su mejor partido desde que unieron sus caminos.
El escenario imponía. Una Plaza Mayor abarrotada, un calor sofocante, una bola rapidísima y enfrente Gemma Triay y Delfi Brea. Además, llegaban con el impulso de haber conquistado el Valencia P1 y de haber derrotado allí mismo a las número uno. El objetivo era claro: demostrar que aquello no fue casualidad. Y lo consiguieron. Ari y Andrea se impusieron por 6-3 y 7-6 (2) tras una hora y 48 minutos de auténtico espectáculo.
Ari completó una actuación brillante, sin apenas errores, dominante en la red y siempre encontrando una bola más. A su lado, Andrea volvió a demostrar que, pese a su juventud, juega con una madurez impropia de su edad. Inteligente, valiente y con una pegada diferencial, fue el complemento perfecto para una Ari inspiradísima. Juntas rompieron el servicio de sus rivales en el sexto juego para encarrilar el primer set.
La superioridad de Ari obligó incluso a Seba Nerone a pedir a Gemma y Delfi que dejaran de jugar sobre ella. Pero las catalanas no levantaron el pie del acelerador. En la segunda manga volvieron a golpear de inicio, aunque las número uno reaccionaron y llevaron el desenlace hasta un 'tie break' después de que Ari y Andrea desaprovecharan dos bolas de partido. Lejos de acusarlo, firmaron un desempate impecable para sellar una nueva final.
Rodríguez y Dal Pozzo rozan la proeza
Allí les esperarán Paula Josemaría y Bea González, que acabaron con el sueño de Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo por 6-0, 4-6 y 6-4. La española y la italiana, procedentes de la fase previa y gran revelación del torneo, rozaron una remontada histórica después de levantar un primer set muy complicado y llegar a dominar el tercero.
Con Giulia castigando con su remate y Nuria sosteniendo cada intercambio desde el fondo de la pista, la pareja hispano-italiana llegó a ponerse 4-2 en la manga definitiva. Sin embargo, una acción polémica en un globo muy ajustado al cristal terminó precediendo el 'break' que devolvió el equilibrio al marcador y cambió el rumbo del encuentro.
Paula y Bea aprovecharon ese impulso para firmar una nueva rotura y cerrar el pase a la final tras más de dos horas de batalla. Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo se quedaron a las puertas, pero abandonaron Valladolid con la cabeza muy alta y la sensación de haber firmado el torneo que puede marcar un antes y un después en sus carreras.
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