Argentina acogerá el Mundial de las leyendas del pádel por primera vez

La Federación Internacional de Pádel (FIP) ha confirmado que Buenos Aires será la sede de la cuarta edición de la FIP Senior World Cup, el Mundial reservado a las categorías veteranas, que se disputará del 14 al 19 de septiembre de 2026. Será la primera vez que este campeonato aterrice en Sudamérica y, en concreto, en uno de los países clave en la historia del pádel.

El torneo, organizado conjuntamente con la Asociación de Pádel Argentino (APA), reunirá a algunas de las grandes figuras que han marcado la evolución de este deporte. Una cita que combina competición y memoria, en la que el talento y la experiencia vuelven a tomar protagonismo sobre la pista.

Fase final con 32 selecciones

La edición de 2026 llegará además con un importante salto cuantitativo: la fase final contará con 32 selecciones nacionales, un crecimiento notable respecto a las 24 que participaron en La Nucía 2024 y las 16 de Las Vegas 2022. La expansión responde al auge global del pádel y a la creciente demanda de participación en competiciones internacionales.

En el plano deportivo, Argentina defenderá en casa el título masculino conquistado en la última edición, mientras que España acudirá como vigente campeona en categoría femenina, en un duelo que promete mantener la histórica rivalidad entre ambas potencias.

Otra de las novedades será la actualización de las categorías de edad, que quedan fijadas en cinco franjas: 40+, 45+, 50+, 55+ y 60+. Esta reorganización busca armonizar las competiciones senior con el nuevo modelo estructural de la FIP, que contempla también el desarrollo de jugadores más jóvenes dentro del programa “FIP Beyond”.

Felices con la noticia

El presidente de la FIP, Luigi Carraro, destacó el valor simbólico de esta designación: “Estamos satisfechos de que la FIP Senior World Cup se dispute por primera vez en Argentina, un país clave en la historia y el desarrollo del pádel, capaz de representar su identidad, cultura y pasión”. Además, subrayó el papel de los jugadores veteranos como “un legado vivo de nuestro deporte, un vínculo esencial entre el talento del presente y el del futuro”.

Por su parte, el presidente de la APA, Santiago Brito, puso el foco en la relevancia institucional del evento: “Traer un Mundial a la Argentina reafirma el compromiso de la APA con el desarrollo y la proyección internacional del pádel. Este evento representa un hito significativo”.

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Con esta designación, el pádel senior gana peso en el calendario internacional y refuerza una idea que atraviesa generaciones: en este deporte, la experiencia no es un límite, sino un valor añadido.