Aranzazu Osoro: "Marta Marrero es un referente para mí y para mi generación"

Aranzazu Osoro (Paraná, Argentina, 1996) destila carácter por todos los poros de su piel. Es artista dentro y fuera de la pista. De esa gente que no deja a nadie indiferente. Con tremendas dosis de carisma. Ha tenido un inicio de temporada convulso y ya ha jugado, por distintas circunstancias, con tres parejas diferentes en este 2024. Pese a que en Chile hará pareja con la italiana Caro Orsi, en el mes de junio empieza un nuevo proyecto junto a la experimentada Marta Marrero.

Han pasado muchas cosas en este 2024.

Sinceramente el año no arrancó como yo esperaba. Pensé en una pareja sólida que me duró un torneo. Luego, por motivos de que no había jugadoras de revés… bajé de ránking y jugué con Carmen Goenaga. No fue como yo esperaba. Las cosas iban rodando y pusimos mucho de nuestra parte para sacarlo para adelante pero no se pudo. Con la recaída de Carmen después de la lesión por la caída de Puerto Cabello se ha dado un final que no esperábamos. Decidió que se volvería a España para curarse el hombro. Lo quiere hacer lo mejor posible. Tenía un dolor muy fuerte.

Y te juntas con Caro Orsi. ¿Se afronta diferente sabiendo que son solo dos torneos?

Al final es pádel, es un deporte de equipo que también es individual. Cada una tiene que ser fuerte de manera individual para sacar lo mejor de la compañera. Y tu compañera tiene que sacar lo mejor de ti. Sabemos para qué es y nos lo tomamos como un aprendizaje para apoyarnos y pasarlo bien. Y luchar lo mejor que podamos. Fue todo muy random y raro. Intentaremos sacar lo máximo con lo poco que nos conocemos. No habíamos entrado en la misma parte de la pista juntas.

Y en Burdeos… Empiezas con Marta Marrero. ¿Es para acabar la temporada?

En principio, sí… pero este es un deporte en pareja pero que no deja de ser individual. Cada uno busca sus beneficios personales. En principio, empezamos para terminar este año y acabar el siguiente. Pero bueno.. ya sabemos cómo es esto del pádel.

¿Cuánto hace que lo sabéis?

Hace un mes. Justo antes de empezar yo la gira sudamericana. Ella tenía sus opciones en la cabeza desde hace tiempo pero no se concretó hasta hace un mes.

¿Te llama? ¿Cómo fue?

Con Marta, tenemos muy buena relación. He ido muchas veces a jugar con ella en su club. A entrenar. Y nunca hablamos de este tema. Años anteriores había ido mucho pero no se dió. Nunca se habló. Y, en un entreno, ella me lo planteó. Lo comenté con mi entrenador Martín. como con Carmen no iba por el camino que yo quería.... Fue una conversación muy puntual y nuestra.

¿Quién es Marta Marrero para ti?

Marta es un referente para mí y para la mayoría de jugadoras de mi edad. Para mi generación. Marta tiene un montón de títulos, un montón de experiencia y un carácter ganador que se lo he visto a muy pocas. La presencia de Marta en una pista se nota y se siente. Que ella piense en mí quiere decir que el trabajo que estoy haciendo va bien. Que lo estoy haciendo bien. Me da confianza para seguir y me alegra. Es un honor que haya pensado en mí. Que una deportista como ella me tenga en cuenta para jugar a su lado…es un honor.

¿Como congeniareis dos caracteres tan potentes?

Somos parecidas. Tenemos un carácter muy fuerte. Yo también lo tengo. Y tenemos un objetivo común; disfrutamos mucho de competir. Se complementan pese a que son muy fuertes los dos. Remando para el mismo lado podemos llegar muy lejos. Más allá del carácter fuerte. Las ganas de ganar son mucho más que el genio. Somos personas fáciles y versátiles.

¿Se complementa el tipo de pádel también?

En el punto de pádel que estamos, le puedo ir bien. Una derecha agresiva y un poco definitiva. No digo que ella no defina. Y estamos en barcelona y tenemos ganas de mejorar. Esto no es poco. Hay ganas de que funcione. Solo pueden salir cosas buenas. Aprender la una de la otra.

Marta explicó en Sport que se había pensado si jugar a la derecha. ¿Veremos cambios de roles?

No, cada una tendrá su postura en la pista. De momento, esta es la idea. Ella en el revés, yo en la derecha. Por ahora, no hay cambios de lado.

¿Qué objetivos tenéis?

Nuestro objetivo ahora es entrar dentro las ocho parejas. Con mis puntos y con el ránking protegido de Marta no nos da. Y tenemos que entrar. Es lo primero para empezar a competir y pelear por otras posiciones de más arriba. Poco a poco.

¿Hay un salto entre las cuatro primeras parejas y las siguientes cuatro?

Creo que ahora mismo no están igual de sólidas las cuatro primeras. Ari-Paula y Bea-Delfi están muy bien, muy sólidas. Ellas marcan las diferencias. Son las dos que hacen daño.