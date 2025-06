Angel Prado: "La clave del éxito de las SNP es estar al servicio de los clubes, de los jugadores y de las marcas"

El pasado mes de noviembre, Ángel Prado dejó su cargo de director de negocio en el Cádiz FC de sus amores para dar otro rumbo en su vida y cambiar totalmente de deporte. Se integró en el mundo del pádel. Pero prefirió el pádel amateur al pádel profesional y actualmente es el director de negocio, marketing y comunicación de las Series Nacionales de Pádel, el mayor circuito de pádel amateur del mundo que, además, está viviendo un crecimiento espectacular. Prado busca romper barreras y llegar a nuevos horizontes siempre buscando que el jugador amateur pueda vivir el pádel con sensaciones semejantes a las de los profesionales, de ahí la creación del SNP Galaxy, el nuevo Instagram del pádel.

Este simpático andaluz, nacido hace 46 años en el Puerto de Santa María pero residente en Jerez de la Frontera, atendió a SPORT con ocasión del Padel World Summit donde se anunció la prolongación del acuerdo entre las Series Nacionales de Pádel (SNP) y la marca de pelotas LOK.

Para empezar, ¿qué son las Series Nacionales de Pádel?

Las Series Nacionales de Pádel son una competición que cumple su undécima temporada, y hoy por hoy podemos decir con mucho orgullo que somos la competición amateur de pádel más importante del mundo. Por el número de jugadores, tenemos más de 100.000, porque estamos presentes en cinco países: España, Italia, Portugal, Suecia y México, y por instalaciones donde desarrollamos la actividad. Solo en España, nos acercamos a los 900 clubes... eso son las Series Nacionales de Pádel.

¿Cómo nació la idea?

La idea nace de uno de los socios fundadores, que hoy sigue en la empresa y es una de las mentes pensantes (Emilio Ramírez), junto con Fernando Pascual del Pobil Neira. Emilio en su día era una persona que gestionaba clubs de pádel y escuelas de pádel y hace 14 años, cuando el pádel no era lo que es a día de hoy, vio que algunos clubs de la provincia de Cádiz donde él trabajaba, en ciertas horas o en ciertos días, no se llenaban sus pistas. Habló con otros compañeros que gestionaban otros clubs y crearon una liga que se llamaba Liga Bahía de Cádiz. Crearon equipos en esos clubs y al final vieron que funcionó, escalaron al resto de la provincia y de ahí escalaron al resto de provincias de España.

No les fue nada mal

Hicieron un trabajo descomunal de ir club por club, como las hormiguitas, trabajando y explicándole a la gente las virtudes de las SNP. Con ello se llegó hasta hoy, donde no solo estamos en ese formato de competición física, sino que hace muy poquito hemos dado luz verde a nuestra nueva herramienta digital, que se llama SNP Galaxy, donde unificamos, unimos y juntamos a toda la comunidad de personas que hacen pádel. Jueguen o no jueguen SNP, todo el mundo tiene su espacio para montar sus partidos, con su muro para colgar cómo se lo ha pasado en sus partidos, conocer gente nueva... es una herramienta digital que da pie a que cualquier persona que haga pádel disfrute del mismo y lo viva.

¿Una especie de Instagram del pádel?

Sí, lo has definido perfectamente. En la parte digital de nuestro negocio lo que hemos hecho simplemente es dar solución a cosas que la comunidad de pádel, de clubs, de jugadores, etcétera nos solicitaban y hemos creado esa red social donde las marcas, los clubs y los propios jugadores y jugadoras tienen cabida y viven el pádel.

¿Dónde crees que está la clave del éxito de las SNP?

Lo tengo súper claro, en haber estado siempre al servicio de los clubes y haber cubierto necesidades que los clubes nos han pedido poco a poco. También en haber dado a los jugadores y jugadoras una experiencia como si fueran profesionales, pero disfrutando del pádel amateur, sea cual fuera su nivel. Finalmente la clave está en conectar a los clubes y a los jugadores con las marcas. Creo que nivel de satisfacción de las marcas que han empezado y están con nosotros es altísimo. Así lo medimos y así nos lo demuestran ellas. Creemos que ese es el éxito de nuestra competición y de nuestra empresa: estar al servicio de los clubes, de los jugadores y de las marcas.

Y le hacéis la competencia a la federación ¿esto es un handicap para vosotros? ¿Cómo es esta relación federación-circuito privado?

Creo que hoy por hoy cualquier deporte tiene cabida en el ámbito federativo y en el ámbito no federativo. Yo vengo del fútbol profesional y mucha gente me pregunta por qué cambié el fútbol profesional por el pádel. El motivo principal es la motivación de participar de algo que está en continuo cambio y crecimiento como el pádel, por lo tanto yo creo que existe hueco. Animo a que la federación siga haciendo sus competiciones, porque todos aprendemos de ahí, seguramente ellos también aprendan de nosotros, y al final lo que tenemos que hacer entre todos es hacer crecer el deporte, hacer crecer la comunidad y trabajar en común con este objetivo. Intentar que cada vez más gente juegue a pádel y la gente se cuide más que al final eso nos lleva a ser más saludables y a hacer más deporte.

En el Padel World Summit de Barcelona hemos escuchado en prácticamente todas las conferencias que el pádel es un deporte que todavía tiene mucho margen de crecimiento ¿no os da miedo que esto se haga demasiado grande?

No da miedo si los pasos que se dan son pasos asentados y se dan en base a un trabajo, a una trayectoria, a un cuidado de los clubes, a un cuidado de los jugadores y a cuidar a las marcas que te acompañan en este bonito camino de crecimiento. Si los pasos que se dan son sabiendo a dónde pisas y la gente que te acompaña en el camino corresponde con trabajo y sacrificio y a esa confianza que depositan los jugadores en ti para que los organices una competición de altísima calidad y se sientan como profesionales, no da miedo. Si además los clubes sienten que organizas eventos, les llevas jugadores, les haces cosas que le aporten valor a su comunidad y las marcas sienten que les conectas con clubs y jugadores, no tiene que dar miedo ese crecimiento. Los pasos que damos son pasos basándonos en eso, y así hemos llegado nosotros del cero a donde estamos, así que ¿por qué no vamos a seguir creciendo igual?, vamos a seguir trabajando y mirando por los clubes, los jugadores y las marcas.

Ángel Prado es un gran aficionado al pádel / RRSS

En el PWS presentasteis la renovación de patrocinio con la bola Lok. Que las marcas sigan apostando por SNP quiere decir que algo estáis haciendo bien.

Bueno eso lo podrían decir las marcas, lo que te puedo dar es el feedback que tenemos y estamos súper contentos. En el caso de Lok es una marca súper joven que lleva un año, es la bola oficial ya de la temporada 24-25 y hemos renovado hasta el año 2027. El feedback que nos han dado los jugadores de SNP, que son jugadores exigentes, es súper positivo por su calidad y su durabilidad. Eso ha sido el primer motivo que nos ha llevado a renovar con ellos y estamos súper con la renovación. Desde Lok activan muy bien con nosotros y en los Masters que tenemos en Valencia este fin de semana del 7-8 de junio, donde se juntan los campeones de los 5 países para ver quiénes son los campeones de este 2024-2025, los jugadores van a tener una experiencia súper buena.